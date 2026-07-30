30 de julho de 2026
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Mais de 75 solicitações atendidas no Mário Dedini; VEJA

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ação da Secretaria de Obras atendeu mais de 75 solicitações e beneficiou mais de 30 ruas e quatro importantes avenidas da região.
Ação da Secretaria de Obras atendeu mais de 75 solicitações e beneficiou mais de 30 ruas e quatro importantes avenidas da região.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, concluiu os serviços de manutenção asfáltica no bairro Mário Dedini após solicitações apresentadas pelo vereador Gustavo Pompeo (Avante).

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A ação atendeu reivindicações de moradores e comerciantes, melhorando as condições de tráfego em uma das regiões mais movimentadas da cidade.

Ao todo, a operação contemplou mais de 75 pedidos de reparo, beneficiando mais de 30 ruas, quatro importantes avenidas e diversas vias transversais que apresentavam problemas no pavimento.

Entre os locais atendidos estão as avenidas Luiz Ralf Benatti, Nadir Eraldo Stela e Antônio Franco de Lima, além das ruas das Esmeraldas, Iolanda Fabian, Jacinto Roberto Penedo e Josaphat Gomes de Oliveira, entre outras conexões do bairro.

Os serviços proporcionam mais segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, além de contribuírem para a preservação dos veículos e para a melhoria da mobilidade urbana.

Segundo Gustavo Pompeo, o resultado demonstra a importância de acompanhar de perto as demandas da população e cobrar soluções do poder público.

"Nosso papel é ouvir os moradores, encaminhar as solicitações e acompanhar para que elas sejam atendidas. Ver mais de 75 pedidos concluídos no Mário Dedini representa mais segurança e qualidade de vida para quem utiliza essas vias diariamente", afirmou o vereador.

Pompeo destacou ainda que seguirá acompanhando as necessidades da região e encaminhando novas demandas ao Executivo, com o objetivo de ampliar as melhorias na infraestrutura dos bairros de Piracicaba.

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