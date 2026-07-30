A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, concluiu os serviços de manutenção asfáltica no bairro Mário Dedini após solicitações apresentadas pelo vereador Gustavo Pompeo (Avante).
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A ação atendeu reivindicações de moradores e comerciantes, melhorando as condições de tráfego em uma das regiões mais movimentadas da cidade.
Ao todo, a operação contemplou mais de 75 pedidos de reparo, beneficiando mais de 30 ruas, quatro importantes avenidas e diversas vias transversais que apresentavam problemas no pavimento.
Entre os locais atendidos estão as avenidas Luiz Ralf Benatti, Nadir Eraldo Stela e Antônio Franco de Lima, além das ruas das Esmeraldas, Iolanda Fabian, Jacinto Roberto Penedo e Josaphat Gomes de Oliveira, entre outras conexões do bairro.
Os serviços proporcionam mais segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, além de contribuírem para a preservação dos veículos e para a melhoria da mobilidade urbana.
Segundo Gustavo Pompeo, o resultado demonstra a importância de acompanhar de perto as demandas da população e cobrar soluções do poder público.
"Nosso papel é ouvir os moradores, encaminhar as solicitações e acompanhar para que elas sejam atendidas. Ver mais de 75 pedidos concluídos no Mário Dedini representa mais segurança e qualidade de vida para quem utiliza essas vias diariamente", afirmou o vereador.
Pompeo destacou ainda que seguirá acompanhando as necessidades da região e encaminhando novas demandas ao Executivo, com o objetivo de ampliar as melhorias na infraestrutura dos bairros de Piracicaba.