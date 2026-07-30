A ação atendeu reivindicações de moradores e comerciantes, melhorando as condições de tráfego em uma das regiões mais movimentadas da cidade.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, concluiu os serviços de manutenção asfáltica no bairro Mário Dedini após solicitações apresentadas pelo vereador Gustavo Pompeo (Avante).

Ao todo, a operação contemplou mais de 75 pedidos de reparo, beneficiando mais de 30 ruas, quatro importantes avenidas e diversas vias transversais que apresentavam problemas no pavimento.

Entre os locais atendidos estão as avenidas Luiz Ralf Benatti, Nadir Eraldo Stela e Antônio Franco de Lima, além das ruas das Esmeraldas, Iolanda Fabian, Jacinto Roberto Penedo e Josaphat Gomes de Oliveira, entre outras conexões do bairro.

Os serviços proporcionam mais segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, além de contribuírem para a preservação dos veículos e para a melhoria da mobilidade urbana.