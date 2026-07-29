A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o registro de cinco novos medicamentos à base de semaglutida, princípio ativo utilizado em tratamentos para diabetes tipo 2 e obesidade. A decisão, publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (29), amplia a concorrência no mercado das chamadas "canetas emagrecedoras" e pode aumentar a oferta desses medicamentos nos próximos anos.
Os novos produtos aprovados utilizam o mesmo princípio ativo presente em medicamentos conhecidos, como Ozempic e Wegovy. Apesar da autorização, ainda não há previsão oficial para o início das vendas nem divulgação dos preços.
Quais medicamentos foram aprovados?
A resolução da Anvisa contempla cinco novas canetas injetáveis de aplicação subcutânea:
- Zempneo, da Brainfarma;
- Semavy, da Cosmed;
- Orsema, da Ranbaxy;
- Seemasun, da Sun Farmacêutica;
- Owozy, da Ávita Care.
- Segundo a agência, todos os produtos foram registrados como medicamentos novos desenvolvidos por via regulatória abreviada e possuem a semaglutida como princípio ativo.
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O que é a semaglutida?
A semaglutida é um medicamento utilizado no tratamento do diabetes tipo 2 e também da obesidade. Sua ação auxilia no controle da glicemia e promove maior sensação de saciedade, reduzindo o apetite.
Esse efeito fez com que os medicamentos à base da substância ganhassem popularidade nos últimos anos, principalmente entre pacientes em tratamento para perda de peso.
O que muda para os pacientes?
A principal expectativa é o aumento da concorrência entre os fabricantes. Nos últimos anos, a alta procura por medicamentos à base de semaglutida provocou falta de produtos em diversas regiões e elevou significativamente os preços.
Com mais empresas autorizadas a fabricar medicamentos com o mesmo princípio ativo, especialistas avaliam que poderá haver maior disponibilidade no mercado e redução gradual dos valores ao consumidor. No entanto, ainda não existe confirmação sobre quando isso ocorrerá.
Produtos não chegam imediatamente às farmácias
Apesar da aprovação regulatória, isso não significa que os medicamentos estarão disponíveis de forma imediata.
As empresas ainda precisam concluir etapas comerciais e logísticas antes de iniciar a distribuição. A Anvisa também não informou quais serão as indicações específicas aprovadas para cada marca nem os preços praticados.
Mercado ganha novos concorrentes
As aprovações acontecem poucos meses após o registro do Ozivy, primeiro concorrente nacional autorizado depois do fim da patente da semaglutida no Brasil.
Com o encerramento da exclusividade da molécula, diversas farmacêuticas passaram a disputar espaço em um mercado que movimenta bilhões de reais por ano. Segundo informações da própria Anvisa, ao menos 17 pedidos de registro envolvendo medicamentos com semaglutida estavam em análise.
A agência ressalta que, por se tratar de uma molécula complexa, todos os medicamentos passam por avaliações rigorosas de qualidade, segurança, eficácia, imunogenicidade e controle de impurezas antes de receberem autorização para comercialização.
Embora especialistas considerem que a concorrência possa favorecer a redução dos preços e ampliar o acesso aos tratamentos, ainda não há definição sobre quando as novas canetas chegarão às farmácias brasileiras.