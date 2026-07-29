A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o registro de cinco novos medicamentos à base de semaglutida, princípio ativo utilizado em tratamentos para diabetes tipo 2 e obesidade. A decisão, publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (29), amplia a concorrência no mercado das chamadas "canetas emagrecedoras" e pode aumentar a oferta desses medicamentos nos próximos anos.

Os novos produtos aprovados utilizam o mesmo princípio ativo presente em medicamentos conhecidos, como Ozempic e Wegovy. Apesar da autorização, ainda não há previsão oficial para o início das vendas nem divulgação dos preços.

Quais medicamentos foram aprovados?

A resolução da Anvisa contempla cinco novas canetas injetáveis de aplicação subcutânea: