30 de julho de 2026
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ESPORTE E INCLUSÃO

Piracicaba estreia no Paresp com sete atletas no halterofilismo

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Equipe de halterofilismo paralímpico de Piracicaba representou o município pela primeira vez na modalidade durante o Paresp, realizado em São Paulo.
Equipe de halterofilismo paralímpico de Piracicaba representou o município pela primeira vez na modalidade durante o Paresp, realizado em São Paulo.

Piracicaba participou pela primeira vez da modalidade de halterofilismo paralímpico nos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp), realizados entre os dias 24 e 26 de julho, na capital paulista.

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A competição é voltada à inclusão social e esportiva de pessoas com deficiência e é organizada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com a Secretaria de Esportes.

Representaram o município os atletas Flávia Teles Bortoletto, Marcelo Adriano Pinto da Silva, Alex Sandro Mendes Oliveira Freires, Fernando Magioli Junior, Cesar Paulino, Murilo Beira e Adriano Farias Penteado.

De acordo com o coordenador do setor de Paradesporto da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Eduardo Azzini, o halterofilismo paralímpico é voltado para pessoas com deficiência física nos membros inferiores, com nanismo e também com paralisia cerebral.

“Iniciamos nossa preparação em abril com treinamentos na academia municipal e participação de workshops sobre supino, visando nossa presença no Paresp”, explicou.

Segundo Azzini, a participação na competição, inédita para o município e utilizada como evento-teste, servirá como base para a continuidade do trabalho na modalidade.

“Em breve, vamos visitar centros de treinamento especializados e de referência para capacitar nossos professores, dar continuidade ao trabalho e participar de outras competições”, afirmou.

Para o atleta Adriano Farias Penteado, de 45 anos, a experiência foi marcante.

“Estar ao lado de tantas pessoas com deficiência, conhecer um lugar tão incrível e totalmente voltado para a inclusão foi algo que vou levar para a vida toda. Sou muito grato por essa oportunidade e por tudo o que vivi nesse dia. Lutar sempre, desistir jamais”, destacou.

O secretário municipal de Esportes, Roger Carneiro, ressaltou o fortalecimento das ações de inclusão desenvolvidas pela pasta.

“É muito importante mostrar as possibilidades que o esporte pode proporcionar às pessoas com deficiência e como podemos nos tornar agentes dessas possibilidades. A participação da equipe representa esse avanço que acontece em nossa cidade visando garantir que pessoas com deficiência tenham a oportunidade de vivenciar o paradesporto como espaço de pertencimento, crescimento e autonomia. É uma ação que transforma vidas e promove o respeito à diversidade”, afirmou.

LOCAL DE TREINAMENTO

Os treinamentos da equipe de halterofilismo paralímpico acontecem às terças e quintas-feiras, das 10h15 às 11h15, e também às 20h, na Academia Municipal de Musculação, localizada ao lado do portão 3 do Estádio Municipal Barão da Serra Negra, na esquina das ruas Silva Jardim e Moraes.

O QUE É O HALTEROFILISMO?

O halterofilismo paralímpico é uma modalidade de força em que atletas com deficiência nos membros inferiores ou baixa estatura executam o exercício do supino adaptado em Comitê Paralímpico Brasileiro.

DINÂMICA DA PROVA

  • Movimento único: Os atletas realizam apenas o levantamento no supino (deitados em um banco com as pernas estendidas).
  • Execução: O competidor retira a barra do suporte, espera o comando do árbitro, desce a barra até encostar no peito com uma parada evidente e a empurra de volta até travar os cotovelos.
  • Tentativas: Cada atleta tem direito a três tentativas válidas, e vence quem levantar o maior peso.

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