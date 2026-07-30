Piracicaba participou pela primeira vez da modalidade de halterofilismo paralímpico nos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp), realizados entre os dias 24 e 26 de julho, na capital paulista.

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A competição é voltada à inclusão social e esportiva de pessoas com deficiência e é organizada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com a Secretaria de Esportes.