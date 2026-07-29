A unidade atende aproximadamente 4.000 pessoas cadastradas e integra o programa Saúde nos Bairros, desenvolvido pela Prefeitura de Piracicaba.

A Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Primavera retomou o atendimento à população em seu endereço de origem, na rua Cecílio Elias, s/nº, após passar por uma reforma que ampliou e modernizou a estrutura do prédio.

Entre as melhorias realizadas estão a implantação de uma farmácia, ampliação do número de consultórios e do almoxarifado, além de pintura geral, proporcionando mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho às equipes de saúde.

A unidade conta com uma equipe formada por médico de família, enfermeira, duas auxiliares de enfermagem e cinco agentes comunitários de saúde.

Uma das principais novidades é a instalação de uma farmácia dentro da própria unidade, facilitando o acesso da população aos medicamentos.