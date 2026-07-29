A Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Primavera retomou o atendimento à população em seu endereço de origem, na rua Cecílio Elias, s/nº, após passar por uma reforma que ampliou e modernizou a estrutura do prédio.
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A unidade atende aproximadamente 4.000 pessoas cadastradas e integra o programa Saúde nos Bairros, desenvolvido pela Prefeitura de Piracicaba.
Entre as melhorias realizadas estão a implantação de uma farmácia, ampliação do número de consultórios e do almoxarifado, além de pintura geral, proporcionando mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho às equipes de saúde.
A unidade conta com uma equipe formada por médico de família, enfermeira, duas auxiliares de enfermagem e cinco agentes comunitários de saúde.
Uma das principais novidades é a instalação de uma farmácia dentro da própria unidade, facilitando o acesso da população aos medicamentos.
"Temos muitos pacientes idosos e a farmácia aqui facilita muito o acesso aos medicamentos", destacou a técnica de enfermagem Laurita Ferreira.
Moradora do Jardim Primavera há cinco décadas, Eliana de Luca aprovou as melhorias realizadas no prédio.
"A estrutura está melhor", afirmou após comparecer à unidade para agendar uma consulta.
Saúde nos Bairros
A reforma faz parte do programa Saúde nos Bairros, iniciativa da Prefeitura de Piracicaba voltada à reestruturação da rede municipal de saúde, com o objetivo de ampliar a qualidade dos serviços, agilizar o atendimento e aproximar a assistência da população. As ações começaram pela região norte do município.
O programa reúne uma série de investimentos na área da saúde, entre eles a implantação da base descentralizada do Samu na Vila Sônia, as reformas das unidades de saúde dos bairros Javari, Balbo e Vila Sônia, além da construção das novas unidades do Bosque dos Lenheiros e do IAA.
Também está prevista a implantação da primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica de Piracicaba, que funcionará na região da Vila Sônia.
As intervenções fazem parte da estratégia de fortalecimento da Atenção Básica, considerada a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta é ampliar o acesso aos serviços, oferecer atendimento mais ágil, resolutivo e humanizado e reduzir a necessidade de deslocamentos dos moradores para outras regiões da cidade.