Entre os dias 5 e 7 de agosto, consumidores que passarem por cinco corredores comerciais de Piracicaba poderão receber gratuitamente uma essência aromática para carro durante uma ação promovida pela Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi). A iniciativa faz parte da campanha de Dia dos Pais da entidade e busca incentivar a circulação de pessoas no comércio local na semana que antecede a data comemorativa.
A distribuição será realizada em Santa Terezinha, Centro, Dois Córregos, Paulista e Vila Rezende, sempre em horários específicos e enquanto houver estoque disponível. O brinde escolhido é uma essência aromática para carro, conhecida popularmente como "cheirinho", que também pode ser utilizada em outros ambientes, como escritórios.
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A programação começa no dia 5 de agosto, com distribuição às 10h, em Santa Terezinha, e às 16h, na Rua Governador Pedro de Toledo, no Centro. No dia 6 de agosto, a ação segue para a Avenida Dois Córregos, com início às 10h. Já no dia 7 de agosto, os brindes serão distribuídos na Paulista, às 10h, e na Avenida Rui Barbosa, na Vila Rezende, às 16h.
Segundo a Acipi, a campanha integra o calendário de ações voltadas às principais datas do varejo e tem como objetivo estimular o movimento nos corredores comerciais da cidade durante o período de compras para o Dia dos Pais.
O presidente da entidade, Mauricio Benato, afirma que a iniciativa busca aproximar consumidores e comerciantes. "Queremos valorizar a figura paterna e, ao mesmo tempo, incentivar a movimentação do comércio de Piracicaba durante uma das datas mais importantes para o varejo", afirma.