Entre os dias 5 e 7 de agosto, consumidores que passarem por cinco corredores comerciais de Piracicaba poderão receber gratuitamente uma essência aromática para carro durante uma ação promovida pela Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi). A iniciativa faz parte da campanha de Dia dos Pais da entidade e busca incentivar a circulação de pessoas no comércio local na semana que antecede a data comemorativa.

A distribuição será realizada em Santa Terezinha, Centro, Dois Córregos, Paulista e Vila Rezende, sempre em horários específicos e enquanto houver estoque disponível. O brinde escolhido é uma essência aromática para carro, conhecida popularmente como "cheirinho", que também pode ser utilizada em outros ambientes, como escritórios.