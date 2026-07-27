SRA. ALICE DE OLIVEIRA SALVADOR Faleceu dia 25/07/2026, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. José Pedro de Oliveira e da Sra. Joanna Bonini de Oliveira, era viúva do Sr. Salvador Salvador Perez; deixa os filhos: Carlos Roberto Salvador, casado com a Sra. Maria Gabriela da Silva Salvador; Flávio de Jesus Salvador; Regina Augusta Salvador; Débora Bernadete Salvador; Melquisedec Pedro Salvador, casado com a Sra. Hayti Bassetto Salvador e Paulo Sergio Salvador. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ANTONIO LUIZ BORTOLETO Faleceu dia 26/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era casado com a Sra. Benedita do Prado Bortoleto. Era filho do Sr. Antonio Bortoleto e da Sra. Virginia Canale, falecidos. Deixa os filhos: Ricardo Aparecido Bortoleto casado com Silaine Helena Prospero Bortoleto, Luis Antonio Bortoleto casado com Marlene Aparecida Dezen Bortoleto, Daniel Bortoleto casada com Shirley Karina de Castro Bortoleto. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/07/2026 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. APARECIDA DE OLIVEIRA DELANIESI LIBARDI Faleceu dia 25/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era viúva do Sr. José Joaquim Libardi. Era filha do Sr. Pedro Delaniesi e da Sra. Dozinda de Oliveira Delaniesi, falecidos. Deixa os filhos: Elton Delaniesi Libardi casado com Edineia, Gleison Delaniesi Libardi casado com Angela, Leandro Delaniesi Libardi. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/07/2026 as 13h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ALZIRA FERREIRA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Abelicio Ferreira e da Sra. Detina Ferreira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ANIBAL GONÇALVES DE ALMEIDA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Amaro Dias Gonçalves e da Sra. Cecilia Olinda de Almeida, era casado com a Sra. Maria Madalena de Almeida; deixa as filhas: Silvana Aparecida Gonçalves de Almeida e Silvia Fabiola Gonçalves de Almeida Leite, casada com o Sr. Vicente de Paula Leite. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 8h do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "01", para o Cemitério da Consolação na cidade de Sorocaba/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ANTONIO FRANCISCO DE MARIA Faleceu dia 25/07/2026, nesta cidade, contava 68 anos, filho da Sra. Helena Francisco de Maria, falecida, era casado com a Sra. Eliane Maria Ribeiro; deixa os filhos: Alberto Francisco Ribeiro; Albaniza Francisco Ribeiro; Adriana Francisco Ribeiro, casada com o Sr. Roberio de Jesus Souza e Alexsandro Francisco Ribeiro. Deixa os netos: João Vitor; Eduarda; Stefany; Mirella e Milena e o bisneto: Heitor, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. EDSON SIMÕES CONCEIÇÃO Faleceu dia 26/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade era casado com a Sra. Nair Frasseto Conceição. Era filho do Sr. José Simões Conceição e da Sra. Ana Mazini Conceição, falecidos. Deixa os filhos: Edson Jose Simões Conceição casado com Marlene Batista Simões Conceição, Ana Teresa Simões Conceição. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/07/2026 as 13h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala Dálias, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. HAMILTON PEREIRA DA SILVA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Atanazio Pereira da Silva e da Sra. Maria Senhora Nunes, era casado com a Sra. Maria das Graças Oliveira da Silva; deixa os filhos: José Manoel Oliveira da Silva, casado com a Sra. Maria Rita Souza dos Santos; Hamilton Pereira da Silva Junior, casado com a Sra. Zenilda Vieira de Oliveira e Gislaine Aparecida Pereira da Silva, casada com o Sr. Wenderson Cardoso. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h15 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. IGNEZ ANNA DUCATTI SESSO faleceu dia 25/07/2026 da cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era viúva do Sr. David Sesso. Era filha do Sr. Mario Ducatti e da Sra. Irene Maistro Ducatti, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Carlos Sesso casado com Maria Rosa Trevisan Sesso, Cleusa Maria Sesso Groppo viúva de Antonio Carlos Groppo, Maria de Lurdes Sesso Grin casada com Donaldson Renato Grin. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/07/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Dálias, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOÃO BATISTA DOS SANTOS Faleceu dia 26/07/2026 da cidade de Piracicaba, aos 60 anos de idade e era casado com a Sra. Celi Aparecida Miorin dos Santos. Era filho do Sr. Eurides dos Santos, falecido e da Sra. Sebastiana Dias de Pontes Santos. Deixa os filhos: João Marcos dos Santos e Meuren Dalita dos Santos. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/07/2026 as 17h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala Lírios, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOSÉ ANTONIO MARTINS DOS SANTOS Faleceu dia 25/07/2026, na cidade de São Paulo/SP, contava 46 anos, filho da Sra. Perolina Martins dos Santos, falecida, era casado com a Sra. Ednalda dos Santos Matos; deixa os filhos: Fernando Alves dos Santos; Leticia Alves dos Santos e Jaciane Alves dos Santos. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
CORRETOR: SR. JOSÉ DE FREITAS Faleceu dia 25/07/2026, nesta cidade, contava 95 anos, filho dos finados Sr. Antonio Balduino de Freitas e da Sra. Maria Martins, era viúvo da Sra. Maria Francisca Jorge de Freitas; deixa os filhos: Valdir José de Freitas, falecido; Ademir Antonio de Freitas; Sonia Maria de Freitas; Rosemeire Aparecida de Freitas Pasqualin; Sandra Regina de Freitas Besduchi e Paulo Sergio de Freitas. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. LYDIA FERNANDES Faleceu ontem, nesta cidade, contava 96 anos, filha dos finados Sr. João Fernandes e da Sra. Euphrosina Rodrigues Fernandes. Deixa sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. LORIVAL MUNHOZ SARCEDO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 53 anos, filho do Sr. Antonio Munhoz Sarcedo Neto, falecido e da Sra. Izabel Barreira Sarcedo. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "Camélia" (B) do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA CONSTANCIA CECCATO DIAS Faleceu dia 25/07/2026, na cidade de Rio Claro/SP, contava 81 anos, filha dos finados Sr. José Ceccato e da Sra. Catarina Ceccato, era viúva do Sr. Antonio Aparecido Dias; deixa os filhos: Antonio; Silvia; Luiz Carlos, falecido; Sérgio Roberto, falecido e Silvio, falecido. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h do Velório do Cemitério Municipal São João Batista na cidade de Rio Claro/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA JOSE MARÇAL DE ALMEIDA ALVES Faleceu dia 27/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 76 anos de idade e era viúva do Sr. Francisco de Almeida Alves. Era filha do Sr. Pedro Marçal e da Sra. Maria Aparecida da Silva Marçal, falecidos. Deixa os filhos: Robson Marçal de Almeida Alves casado com Josicleide de Almeida Alves, Regiane Alves Dini, falecida que foi casada com Jose Irineu Dini Junior, Roselaine Marçal Alves Pinto casada com Airton Antonio da Silva Pinto. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/07/2026 às 17h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA DE LOURDES BIESSE Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Antonio Domingues e da Sra. Luiza Toledo, era casada com o Sr. José Biesse; deixa as filhas: Adriana Aparecida Biesse da Silva, casada com o Sr. Marco Antonio da Silva; Andreia Regina Biesse Mengatto, casada com o Sr. Victor Mengatto e Andreza de Fatima Biesse Moreno, casada com o Sr. Edmilson Moreno. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA IGNEZ DE OLIVEIRA ROSSINI Faleceu dia 25/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era viúva do Sr. Nelio Alves Rossini. Era filha do Sr. Pedro Bueno de Oliveira e da Sra. Nair Cardoso de Oliveira, falecidos. Deixa os filhos: Adriano Oliveira Rossini casado com Ofelia Alamo Gabrine, Silva Idalina Rossini casada com Noedir Evaristo Casale. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/07/2026 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. MILTON ZAMBELLO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Nello Zambello e da Sra. Antonia Zambello, era casado com a Sra. Maria Ines Zambello; deixa os filhos: Flavio Jarillo Zambello, casado com a Sra. Adellita Jarillo Zambello e Marcelo Zambello. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. NEIDE RIBEIRO APOLARO Faleceu dia 25/07/2026, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Herminio Ribeiro de Lima e da Sra. Aracy Blattner de Lima, era casada com o Sr. Claudino Apolaro; deixa os filhos: Simone Apolaro e Fábio Apolaro, casado com a Sra. Carla Siola. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
NOEL ANTONIO PAULON Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 38 anos, filho do Sr. Rubens Aparecido Paulon e da Sra. Maria Celia de Oliveira Paulon, falecida; deixa os irmãos: Ana Caroline Paulon, casada com o Sr. Egnar Alberico; Drielli Cristiane Paulon, casada com o Sr. Arthur Garcia e Gabrielli Cristina Paulon Simão, casada com o Sr. Nathan Simão Domingues. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
ENGENHEIRO CIVIL: SR. RENE GUERRINI JUNIOR Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filho dos finados Sr. Rene Guerrini e da Sra. Elza Miotto Guerrini, era casado com a Sra. Raquel Moraes de Campos. Deixa os filhos: Juliana Abdalla Guerrini e João Vitor Franco Guerrini, deixa irmão, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 9h às 15h na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. SEBASTIÃO CARLOS FELTRIN Faleceu dia 25/07/2026 da cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade e era casado com a Sra. Angela Aparecida Prezzotto Feltrin. Era filho do Sr. Sebastião Feltrin Sra. Maria Genoveva Favaro Feltrin, falecidos. Deixa as filhas: Erika Prezzotto Feltrin e Carla Prezzotto Feltrin. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/07/2026 as 16h, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Premium, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.