SRA. ALICE DE OLIVEIRA SALVADOR Faleceu dia 25/07/2026, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. José Pedro de Oliveira e da Sra. Joanna Bonini de Oliveira, era viúva do Sr. Salvador Salvador Perez; deixa os filhos: Carlos Roberto Salvador, casado com a Sra. Maria Gabriela da Silva Salvador; Flávio de Jesus Salvador; Regina Augusta Salvador; Débora Bernadete Salvador; Melquisedec Pedro Salvador, casado com a Sra. Hayti Bassetto Salvador e Paulo Sergio Salvador. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANTONIO LUIZ BORTOLETO Faleceu dia 26/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era casado com a Sra. Benedita do Prado Bortoleto. Era filho do Sr. Antonio Bortoleto e da Sra. Virginia Canale, falecidos. Deixa os filhos: Ricardo Aparecido Bortoleto casado com Silaine Helena Prospero Bortoleto, Luis Antonio Bortoleto casado com Marlene Aparecida Dezen Bortoleto, Daniel Bortoleto casada com Shirley Karina de Castro Bortoleto. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/07/2026 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. APARECIDA DE OLIVEIRA DELANIESI LIBARDI Faleceu dia 25/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era viúva do Sr. José Joaquim Libardi. Era filha do Sr. Pedro Delaniesi e da Sra. Dozinda de Oliveira Delaniesi, falecidos. Deixa os filhos: Elton Delaniesi Libardi casado com Edineia, Gleison Delaniesi Libardi casado com Angela, Leandro Delaniesi Libardi. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/07/2026 as 13h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.