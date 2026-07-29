O aumento dos casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) entre pessoas com 60 anos ou mais tem preocupado especialistas e reforçado a necessidade de ampliar a conscientização sobre prevenção nessa faixa etária.

Dados do Boletim Epidemiológico sobre HIV/AIDS do Ministério da Saúde mostram que, entre 2011 e 2021, foram registrados 12.686 diagnósticos de HIV em idosos, além de 24.809 casos de AIDS e 14.773 mortes.

Outro dado que chama a atenção é que, entre 2012 e 2022, o número de diagnósticos de HIV nessa população cresceu 441%. Essa foi a única faixa etária que apresentou aumento percentual no número de óbitos ao longo da década.

Na prática clínica, a ginecologista integrativa Monique Mion Burger observa que essa realidade tem se tornado cada vez mais frequente nos consultórios. Segundo a médica, o perfil da população idosa mudou significativamente nos últimos anos.