O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba já concluiu a instalação de 739 novos registros de rede em diversos bairros do município, alcançando mais de 73% da meta prevista de mil equipamentos. A ação integra o Programa de Redução de Perdas, desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, e tem como objetivo aumentar a eficiência do sistema de abastecimento de água.

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Nesta quarta-feira (29), quatro novos registros foram instalados nas regiões do Nova Piracicaba e Vila Rezende. Os equipamentos substituem antigos registros de manobra e fazem parte das obras de setorização da rede de distribuição de água.