O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba já concluiu a instalação de 739 novos registros de rede em diversos bairros do município, alcançando mais de 73% da meta prevista de mil equipamentos. A ação integra o Programa de Redução de Perdas, desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, e tem como objetivo aumentar a eficiência do sistema de abastecimento de água.
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Nesta quarta-feira (29), quatro novos registros foram instalados nas regiões do Nova Piracicaba e Vila Rezende. Os equipamentos substituem antigos registros de manobra e fazem parte das obras de setorização da rede de distribuição de água.
O investimento na iniciativa é de R$ 9 milhões e contempla, além da troca dos registros, a instalação de Válvulas Reguladoras de Pressão (VRPs), equipamentos responsáveis por controlar a pressão da água na rede e contribuir para a redução de desperdícios.
Segundo o presidente do Semae, Ronald Pereira, a setorização permite um controle mais eficiente do sistema de abastecimento.
"Com a setorização, conseguimos identificar problemas com mais rapidez, agir de forma mais precisa e reduzir desperdícios. É um trabalho importante para melhorar o abastecimento e aumentar a eficiência do sistema em toda a cidade", destacou.
As intervenções são executadas de forma gradativa em diferentes regiões de Piracicaba, sempre com planejamento para reduzir os impactos no fornecimento de água. Quando há necessidade de interrupções temporárias no abastecimento, o Semae informa previamente a população por meio de seus canais oficiais.
Orientação à população
Devido ao cronograma de implantação dos novos registros, o Semae divulga antecipadamente em seu site e nas redes sociais as datas, os locais das obras e as regiões que poderão ser afetadas durante a execução dos serviços.
A autarquia também disponibiliza atendimento à população pelos canais WhatsApp 24 horas, Central de Atendimento, Disque 115 e Agência Web.
Enquanto as intervenções estiverem em andamento, a recomendação é que moradores com reservatórios façam uso consciente da água para garantir o abastecimento interno até a normalização da rede.
Investimentos em saneamento
A substituição dos registros integra um amplo programa de investimentos em saneamento executado pela Prefeitura e pelo Semae.
Desde o início de 2025, a administração municipal iniciou ações para recuperar a infraestrutura da autarquia, começando pela limpeza dos tanques da ETA II Luiz de Queiroz, que atendem cerca de 120 mil moradores.
Na sequência, foram iniciadas obras de modernização da ETA II, implantação de novas adutoras, construção de reservatórios, substituição de redes antigas, modernização da Estação de Tratamento de Lodo, ampliação da ETA Capim Fino e implantação de sistemas inteligentes de controle operacional.
Somente entre 2025 e 2026, os investimentos próprios em saneamento ultrapassam R$ 120 milhões.
Outra obra de grande porte já está em execução na região de Santa Teresinha, com investimento de R$ 25,3 milhões para substituir 19,7 quilômetros de redes e adutoras, além da troca de mais de dois mil ramais domiciliares, beneficiando aproximadamente 80 mil moradores.
Nos próximos dias também terá início a substituição das redes de distribuição de água e dos ramais na região da Vila Independência. A intervenção contará com investimento de R$ 17,26 milhões e atenderá cerca de 90 mil moradores.
Além dessas ações, a Prefeitura busca viabilizar aproximadamente R$ 350 milhões em novos investimentos estruturantes e outros R$ 250 milhões por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, para ampliar a capacidade de produção, reservação e distribuição de água e garantir maior segurança hídrica para Piracicaba nas próximas décadas.