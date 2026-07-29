Apesar da aparência incomum para quem não conhece o comportamento desses animais, especialistas explicam que a cena é natural. Diferentemente do que muitos imaginam, os carrapatos não infestam apenas mamíferos: aves e diversos répteis também podem servir de hospedeiros ao longo do ciclo de vida desses parasitas.

Um vídeo mostrando uma sucuri-amarela coberta por carrapatos ganhou repercussão nas redes sociais e despertou a curiosidade de milhares de internautas. As imagens, registradas no Pantanal de Mato Grosso do Sul pelo guia de turismo e criador de conteúdo Zé Mineiro, impressionam pela quantidade de parasitas concentrados na região da cauda da serpente.

Segundo especialistas, as serpentes oferecem áreas favoráveis para a fixação dos carrapatos, principalmente em regiões onde as escamas são mais finas ou existem pequenas dobras na pele. Esses pontos facilitam a perfuração e permitem que os parasitas se alimentem por mais tempo.

A grande quantidade observada na sucuri indica que o animal provavelmente permaneceu um período maior fora da água. Como a espécie tem hábitos semiaquáticos, ficar em ambiente terrestre por mais tempo aumenta a chance de contato com carrapatos e favorece o acúmulo desses organismos no corpo.

Além das sucuris, outros répteis, como jacarés, lagartos e jabutis, também podem apresentar infestações semelhantes. O fenômeno faz parte da dinâmica natural dos ecossistemas e não é considerado raro por pesquisadores da fauna silvestre.

Como a serpente elimina os parasitas?