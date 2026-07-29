Um vídeo mostrando uma sucuri-amarela coberta por carrapatos ganhou repercussão nas redes sociais e despertou a curiosidade de milhares de internautas. As imagens, registradas no Pantanal de Mato Grosso do Sul pelo guia de turismo e criador de conteúdo Zé Mineiro, impressionam pela quantidade de parasitas concentrados na região da cauda da serpente.
Apesar da aparência incomum para quem não conhece o comportamento desses animais, especialistas explicam que a cena é natural. Diferentemente do que muitos imaginam, os carrapatos não infestam apenas mamíferos: aves e diversos répteis também podem servir de hospedeiros ao longo do ciclo de vida desses parasitas.
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Por que os carrapatos se concentram na sucuri?
Segundo especialistas, as serpentes oferecem áreas favoráveis para a fixação dos carrapatos, principalmente em regiões onde as escamas são mais finas ou existem pequenas dobras na pele. Esses pontos facilitam a perfuração e permitem que os parasitas se alimentem por mais tempo.
A grande quantidade observada na sucuri indica que o animal provavelmente permaneceu um período maior fora da água. Como a espécie tem hábitos semiaquáticos, ficar em ambiente terrestre por mais tempo aumenta a chance de contato com carrapatos e favorece o acúmulo desses organismos no corpo.
Além das sucuris, outros répteis, como jacarés, lagartos e jabutis, também podem apresentar infestações semelhantes. O fenômeno faz parte da dinâmica natural dos ecossistemas e não é considerado raro por pesquisadores da fauna silvestre.
Como a serpente elimina os parasitas?
Embora os carrapatos consigam permanecer presos ao corpo por bastante tempo, as próprias características da sucuri ajudam a reduzir a infestação. Permanecer submersa por longos períodos pode fazer com que parte dos parasitas se desprenda, ainda que eles apresentem alta resistência.
Outro mecanismo importante é a ecdise, nome dado ao processo de troca de pele das serpentes. Durante essa renovação, a camada antiga é descartada e muitos carrapatos acabam sendo removidos junto com ela.
Mesmo assim, alguns parasitas permanecem fixados até completarem seu ciclo de alimentação ou se soltarem naturalmente. Por isso, encontrar uma sucuri com carrapatos, especialmente em áreas como o Pantanal, é uma ocorrência considerada comum pelos especialistas, ainda que as imagens continuem surpreendendo quem vê a cena pela primeira vez.