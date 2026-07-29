Moradores de Piracicaba terão uma oportunidade para colocar a vacinação em dia no próximo 22 de agosto, quando o município realiza o Dia D de Multivacinação em 15 unidades de saúde. A mobilização acontece das 8h às 17h e inclui a atualização da carteira vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos, além da aplicação da vacina contra a gripe para todas as pessoas com seis meses de idade ou mais que ainda não foram imunizadas em 2026.

A iniciativa ocorre em um momento de alerta para a influenza. Neste ano, Piracicaba registrou 4 mortes causadas pela doença, sendo três entre pessoas de 60 a 79 anos e uma com 80 anos ou mais. A cobertura vacinal entre os grupos prioritários também segue abaixo da meta do Ministério da Saúde, com índice de 43,48%.

As unidades participantes do Dia D são as UBS Novo Horizonte, Piracicamirim, Santa Teresinha, Vila Cristina, Vila Rezende, Vila Independência, Alvorada, Balbo, Caxambu, Centro, Esplanada, Pauliceia, Jupiá e Planalto, além da USF Mário Dedini I. Para participar da multivacinação, é necessário apresentar a carteira de vacinação e um documento com CPF. A vacinação é gratuita.