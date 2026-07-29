Moradores de Piracicaba terão uma oportunidade para colocar a vacinação em dia no próximo 22 de agosto, quando o município realiza o Dia D de Multivacinação em 15 unidades de saúde. A mobilização acontece das 8h às 17h e inclui a atualização da carteira vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos, além da aplicação da vacina contra a gripe para todas as pessoas com seis meses de idade ou mais que ainda não foram imunizadas em 2026.
A iniciativa ocorre em um momento de alerta para a influenza. Neste ano, Piracicaba registrou 4 mortes causadas pela doença, sendo três entre pessoas de 60 a 79 anos e uma com 80 anos ou mais. A cobertura vacinal entre os grupos prioritários também segue abaixo da meta do Ministério da Saúde, com índice de 43,48%.
As unidades participantes do Dia D são as UBS Novo Horizonte, Piracicamirim, Santa Teresinha, Vila Cristina, Vila Rezende, Vila Independência, Alvorada, Balbo, Caxambu, Centro, Esplanada, Pauliceia, Jupiá e Planalto, além da USF Mário Dedini I. Para participar da multivacinação, é necessário apresentar a carteira de vacinação e um documento com CPF. A vacinação é gratuita.
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Vacina da gripe também será aplicada no Shopping Piracicaba
Além do Dia D, a vacina contra a gripe estará disponível em uma ação especial no Shopping Piracicaba, nos dias 8 e 22 de agosto, das 14h às 20h. O atendimento será realizado no piso superior, próximo à entrada da avenida Limeira, facilitando o acesso da população que ainda não recebeu a dose neste ano. Para se vacinar no shopping, basta apresentar um documento com foto e o número do CPF.
Até o dia 28 de julho, o município havia aplicado 89.401 doses da vacina contra a gripe. Entre os grupos prioritários, foram imunizadas 11.112 crianças de seis meses a menores de seis anos, 1.848 gestantes e 35.326 idosos.
A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que a população aproveite as ações para atualizar a carteira de vacinação e garantir proteção contra doenças imunopreveníveis, especialmente crianças, gestantes, idosos e pessoas que ainda não receberam a vacina contra a influenza em 2026.