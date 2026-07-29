O turista holandês Mark Lensink, de 26 anos, morreu nesta terça-feira (28), após o tombamento de uma embarcação durante um passeio do Macuco Safari, nas Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O empresário viajava pelo Brasil acompanhado de familiares e da noiva, com quem tinha casamento marcado para o dia 11 de setembro.

Natural de Rijssen, na província de Overijssel, no leste da Holanda, Mark era proprietário de uma empresa do setor da construção civil desde 2023. Segundo a imprensa holandesa, ele também atuava na empresa familiar Lensink Bouwservice e era formado pela Universidade de Ciências Aplicadas Saxion.

O QUE ACONTECEU?

O acidente ocorreu por volta do meio-dia durante um passeio privativo pelas corredeiras do Rio Iguaçu. Além de cinco familiares de Mark, estavam na embarcação o piloto e o copiloto. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o barco virou e todos os ocupantes caíram na água.