O turista holandês Mark Lensink, de 26 anos, morreu nesta terça-feira (28), após o tombamento de uma embarcação durante um passeio do Macuco Safari, nas Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O empresário viajava pelo Brasil acompanhado de familiares e da noiva, com quem tinha casamento marcado para o dia 11 de setembro.
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QUEM ERA MARK LENSINK?
Natural de Rijssen, na província de Overijssel, no leste da Holanda, Mark era proprietário de uma empresa do setor da construção civil desde 2023. Segundo a imprensa holandesa, ele também atuava na empresa familiar Lensink Bouwservice e era formado pela Universidade de Ciências Aplicadas Saxion.
O QUE ACONTECEU?
O acidente ocorreu por volta do meio-dia durante um passeio privativo pelas corredeiras do Rio Iguaçu. Além de cinco familiares de Mark, estavam na embarcação o piloto e o copiloto. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o barco virou e todos os ocupantes caíram na água.
As equipes de resgate da concessionária, do Corpo de Bombeiros, do Samu, da Marinha do Brasil e do ICMBio realizaram o socorro. Segundo os bombeiros, Mark sofreu afogamento seguido de parada cardiorrespiratória. Ele recebeu atendimento ainda no parque, foi levado ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck, mas não resistiu.
Outros três familiares também precisaram de atendimento médico. Um homem de 49 anos permaneceu internado em estado estável, uma mulher de 48 anos sofreu fratura no pé e outro integrante da família foi avaliado e liberado.
A Polícia Civil do Paraná instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. A investigação inclui depoimentos de sobreviventes, familiares e funcionários da empresa, além da análise dos laudos da Polícia Científica.
Paralelamente, a Marinha do Brasil abriu um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), que irá investigar as causas do tombamento da embarcação e apurar eventuais responsabilidades.
Como medida preventiva, o ICMBio determinou a suspensão das atividades do Macuco Safari por três dias, a partir desta quarta-feira. O instituto informou que a concessionária possui as licenças e certificações exigidas para operar o passeio, um dos mais procurados por turistas que visitam as Cataratas do Iguaçu.
O QUE É O PASSEIO MACUCO SAFARI?
O Macuco Safari é um passeio de barco que leva os visitantes perto das Cataratas do Iguaçu, permitindo uma imersão total na natureza e uma experiência única de adrenalina. O passeio é dividido em três etapas: Selva, Trilha e Barco, onde os visitantes podem explorar a Mata Atlântica, fazer uma caminhada pela trilha, e embarcar em um bimoto para navegar pelo Rio Iguaçu. É uma experiência emocionante e perigosa, dependendo da modalidade escolhida, e é recomendado que os visitantes se preparem para se molhar e sentir a energia das águas.