O Santa Casa Saúde Piracicaba abre inscrições para uma nova turma do Grupo Bem Viver, programa do Saúde Inteligente – Centro de Prevenção e Promoção de Saúde voltado aos beneficiários do plano com 60 anos ou mais.
As atividades começam no dia 7 de agosto e têm como objetivo incentivar o envelhecimento saudável por meio de orientações e práticas voltadas ao bem-estar.
ENCONTROS
Ao todo, serão seis encontros mensais, realizados das 8h às 10h, no anfiteatro do Santa Casa Saúde Piracicaba, localizado na Avenida Independência, 950 (Mezanino 2).
As vagas são limitadas e os participantes contarão com o acompanhamento de uma equipe multiprofissional formada por médico clínico geral, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, educador físico, nutricionista e psicólogo.
Durante os encontros, serão abordados temas como envelhecimento saudável, prevenção de quedas, fortalecimento muscular, mobilidade, saúde mental, alimentação equilibrada, postura, bem-estar e estratégias para manter a independência nas atividades do dia a dia.
INSCRIÇÕES
As inscrições são gratuitas e exclusivas para beneficiários do Santa Casa Saúde Piracicaba. Os interessados podem se inscrever pelo WhatsApp do Telemonitoramento, pelo telefone (19) 99269-6347.