O Santa Casa Saúde Piracicaba abre inscrições para uma nova turma do Grupo Bem Viver, programa do Saúde Inteligente – Centro de Prevenção e Promoção de Saúde voltado aos beneficiários do plano com 60 anos ou mais.

As atividades começam no dia 7 de agosto e têm como objetivo incentivar o envelhecimento saudável por meio de orientações e práticas voltadas ao bem-estar.

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