Com esse propósito, o médico do esporte Walter Kantovitz, de Piracicaba, promove até quinta-feira (30) uma campanha de arrecadação que irá abastecer uma missão voluntária de saúde em comunidades ribeirinhas da região.

Medicamentos e materiais hospitalares que muitas vezes permanecem armazenados em clínicas, consultórios, hospitais e distribuidoras podem ganhar um novo destino e beneficiar centenas de pessoas na Amazônia.

A ação faz parte do Amazon Project, iniciativa desenvolvida em parceria entre a University of Maryland School of Dentistry, a Faculdade São Leopoldo Mandic e a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA).

Entre os dias 1º e 9 de agosto, uma equipe multiprofissional percorrerá comunidades ao longo do Rio Tapajós, oferecendo atendimento médico, odontológico, dermatológico e atividades de prevenção em saúde para populações em situação de vulnerabilidade.

A expectativa é realizar aproximadamente 500 atendimentos médicos durante a missão. Para ampliar a capacidade de assistência, a equipe conta com a colaboração da comunidade na doação de medicamentos e insumos que serão utilizados diretamente durante os atendimentos.