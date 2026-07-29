Medicamentos e materiais hospitalares que muitas vezes permanecem armazenados em clínicas, consultórios, hospitais e distribuidoras podem ganhar um novo destino e beneficiar centenas de pessoas na Amazônia.
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Com esse propósito, o médico do esporte Walter Kantovitz, de Piracicaba, promove até quinta-feira (30) uma campanha de arrecadação que irá abastecer uma missão voluntária de saúde em comunidades ribeirinhas da região.
A ação faz parte do Amazon Project, iniciativa desenvolvida em parceria entre a University of Maryland School of Dentistry, a Faculdade São Leopoldo Mandic e a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA).
Entre os dias 1º e 9 de agosto, uma equipe multiprofissional percorrerá comunidades ao longo do Rio Tapajós, oferecendo atendimento médico, odontológico, dermatológico e atividades de prevenção em saúde para populações em situação de vulnerabilidade.
A expectativa é realizar aproximadamente 500 atendimentos médicos durante a missão. Para ampliar a capacidade de assistência, a equipe conta com a colaboração da comunidade na doação de medicamentos e insumos que serão utilizados diretamente durante os atendimentos.
“Em muitas dessas comunidades, um medicamento simples pode representar o tratamento de uma infecção, o controle da febre ou o alívio da dor. Cada doação amplia nossa capacidade de atendimento e leva dignidade a quem vive distante dos grandes centros”, destaca Kantovitz.
LOCAL PARA DOAÇÕES
As doações podem ser entregues até quinta-feira (30) no consultório do médico, localizado na Rua José Pinto de Almeida, 191.
INFORMAÇÕES
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 99606-2102.