Um tornado atingiu três municípios da região Noroeste do Rio Grande do Sul na noite de terça-feira (28), deixando pelo menos quatro pessoas feridas, provocando destruição em áreas urbanas e rurais e mobilizando equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. O fenômeno passou pelas cidades de Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho, onde causou danos em residências, propriedades rurais, estradas e redes de energia.
As autoridades seguem realizando levantamentos para dimensionar os prejuízos e prestar assistência às famílias afetadas. O episódio reforça o alerta para a ocorrência de eventos climáticos severos no Sul do Brasil.
Comunidades sofreram os maiores impactos
Em Giruá, considerado o município mais atingido, os primeiros levantamentos da prefeitura apontam que as comunidades de Rincão dos Coimbras, Rincão dos Mellos, Rincão dos Ribeiros, Amaral e Melgarejo concentraram parte dos danos.
Entre os principais estragos registrados estão:
- Destruição de uma propriedade rural;
- Casas destelhadas;
- Queda de árvores e postes;
- Rodovias e estradas bloqueadas;
- Danos à infraestrutura urbana.
Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Secretaria Municipal de Saúde foram deslocadas para atender as ocorrências e prestar apoio às vítimas.
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Cidades seguem em alerta
Em Senador Salgado Filho, a queda de árvores provocou a interdição de estradas. A administração municipal orientou os moradores a evitarem deslocamentos até que a situação fosse normalizada.
Já em Sete de Setembro, equipes continuam vistoriando os locais atingidos para identificar os prejuízos e verificar a necessidade de assistência às famílias.
O governador Eduardo Leite informou que entrou em contato com os prefeitos dos três municípios e colocou toda a estrutura do governo estadual à disposição para auxiliar nos trabalhos de resposta e recuperação das áreas afetadas.
Estado enfrenta sequência de temporais
O tornado ocorre poucos dias após outra onda de temporais atingir o Rio Grande do Sul. Na segunda-feira (27), uma forte chuva acompanhada de granizo causou danos em cerca de 400 residências em Santo Antônio das Missões.
O estado ainda enfrenta os reflexos das tempestades registradas na semana anterior. Segundo a Defesa Civil, centenas de pessoas permaneciam em abrigos públicos, principalmente na região do Vale do Taquari, uma das mais castigadas pelos eventos climáticos recentes.
Além do atendimento às áreas atingidas pelo tornado, a Defesa Civil mantém monitoramento constante de rios e regiões com risco de novos alagamentos e inundações.