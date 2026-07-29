Um tornado atingiu três municípios da região Noroeste do Rio Grande do Sul na noite de terça-feira (28), deixando pelo menos quatro pessoas feridas, provocando destruição em áreas urbanas e rurais e mobilizando equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. O fenômeno passou pelas cidades de Giruá, Sete de Setembro e Senador Salgado Filho, onde causou danos em residências, propriedades rurais, estradas e redes de energia.

As autoridades seguem realizando levantamentos para dimensionar os prejuízos e prestar assistência às famílias afetadas. O episódio reforça o alerta para a ocorrência de eventos climáticos severos no Sul do Brasil.

Comunidades sofreram os maiores impactos

Em Giruá, considerado o município mais atingido, os primeiros levantamentos da prefeitura apontam que as comunidades de Rincão dos Coimbras, Rincão dos Mellos, Rincão dos Ribeiros, Amaral e Melgarejo concentraram parte dos danos.