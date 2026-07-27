Um ônibus do transporte público se envolveu em um acidente na noite desta segunda-feira (27) na Rodovia Geraldo de Barros, em Piracicaba.O caso aconteceu nas proximidades do Supermercado Arena.
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Segundo informações, o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra um poste.
Com a força da batida, o coletivo atravessou a pista e parou no lado oposto da rodovia. Lá, bateu de novo contra outro poste.
Vinte passageiros
Na hora do acidente, cerca de 20 passageiros estavam dentro do ônibus. Equipes da concessionária da rodovia e do SAMU foram acionadas e foram até o local.Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A ocorrência resultou apenas em danos materiais.
As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.