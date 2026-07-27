A redação do Jornal de Piracicaba recebeu, nesta segunda-feira (27), reclamações de funcionários da empresa Mausa sobre a paralisação das atividades na unidade. De acordo com os relatos encaminhados à reportagem, a empresa está sem operar há 11 dias.
Segundo as informações obtidas, o fornecimento de energia elétrica no local foi interrompido no dia 16 de julho, o que teria provocado a suspensão das atividades. Desde então, os funcionários afirmam que vêm recebendo comunicados informando que não haverá expediente, sem que as operações sejam retomadas.
Saiba mais:
Na manhã desta segunda-feira, parte dos trabalhadores esteve em frente à empresa em busca de esclarecimentos sobre a situação. Conforme os relatos, os funcionários procuraram informações sobre a continuidade das atividades, o retorno ao trabalho e os prazos para a normalização da operação.
Ainda de acordo com os trabalhadores, há cerca de 10 dias a única comunicação recebida por parte da empresa ocorre por meio de mensagens informando o cancelamento do expediente diário. Os funcionários relatam que aguardam uma definição oficial sobre a retomada das atividades.
Nesta segunda-feira, a empresa informou aos colaboradores que o fornecimento de energia elétrica deverá ser restabelecido até esta terça-feira (28). Caso isso ocorra, a expectativa é de que as operações possam ser retomadas, embora ainda não tenha sido confirmada uma data oficial para o retorno das atividades.
A reportagem do Jornal de Piracicaba entrou em contato com a Mausa para solicitar um posicionamento sobre os motivos da interrupção do fornecimento de energia, os impactos da paralisação na operação da empresa e a previsão para a retomada das atividades. O espaço permanece aberto para manifestação.