A redação do Jornal de Piracicaba recebeu, nesta segunda-feira (27), reclamações de funcionários da empresa Mausa sobre a paralisação das atividades na unidade. De acordo com os relatos encaminhados à reportagem, a empresa está sem operar há 11 dias.

Segundo as informações obtidas, o fornecimento de energia elétrica no local foi interrompido no dia 16 de julho, o que teria provocado a suspensão das atividades. Desde então, os funcionários afirmam que vêm recebendo comunicados informando que não haverá expediente, sem que as operações sejam retomadas.

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