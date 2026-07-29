29 de julho de 2026
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HOMENAGEM

Câmara celebra Dia da Mulher Negra com solenidade especial

Por Vitória Duarte / JP1 |
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Divulgação
Solenidade na Câmara de Piracicaba homenageia o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha e destaca a valorização da igualdade e da representatividade feminina.
Solenidade na Câmara de Piracicaba homenageia o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha e destaca a valorização da igualdade e da representatividade feminina.

A Câmara Municipal de Piracicaba promove nesta quarta-feira (29), às 19h30, no Salão Nobre "Helly de Campos Melges", a Solenidade nº 501/2026 em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.

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A iniciativa é de autoria da vereadora Rai de Almeida (PT) e integra o calendário oficial do Legislativo desde a instituição do Decreto Legislativo nº 11/2017. O objetivo é reconhecer a contribuição das mulheres negras para a sociedade, além de fortalecer o debate sobre igualdade de direitos e ampliar a participação feminina nos espaços sociais, econômicos, culturais e políticos.

De acordo com o requerimento que institui a solenidade, a programação poderá incluir palestras, exposições e outras atividades voltadas à valorização da mulher e à promoção da equidade em diferentes áreas da sociedade.

A cerimônia será aberta ao público e contará com transmissão ao vivo pela TV Câmara, no canal aberto 11.3 UHF, pelos canais 4 da Net/Claro e 9 da Vivo Fibra, além das plataformas digitais da Câmara no YouTube e Facebook.

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