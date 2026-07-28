O Ministério da Saúde recomendou nesta terça-feira (28) que São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo ampliem a vacinação contra o sarampo para todas as pessoas de 6 meses a 59 anos. A estratégia deverá ser adotada durante a Campanha de Multivacinação, prevista para ocorrer entre 3 de agosto e 1º de setembro.
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A orientação foi divulgada após a identificação de uma cadeia de transmissão associada à importação do vírus. Segundo a pasta, o abastecimento de vacinas está sendo reforçado para apoiar a resposta ao surto.
CASOS CONFIRMADOS
Até o momento, o Brasil confirmou 14 casos de sarampo em 2026. Três registros identificados no início do ano foram encerrados sem risco de transmissão. Outros 11 compõem um surto ativo, com nove casos na capital paulista e dois em São Bernardo do Campo.
As investigações epidemiológicas continuam em andamento. De acordo com o Ministério da Saúde, a fonte de infecção permanece desconhecida. Os casos foram registrados em uma região de intensa mobilidade populacional, marcada pelo elevado fluxo internacional de viajantes.
A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo contabiliza 13 casos no estado neste ano, envolvendo bebês de até 1 ano e adultos entre 20 e 50 anos.
DOSE ZERO PARA BEBÊS
Em situações de circulação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda a aplicação da chamada dose zero da vacina tríplice viral em crianças de 6 a 11 meses e 29 dias. A medida busca proteger os bebês, que apresentam maior risco de desenvolver formas graves da doença.
Desde junho, a recomendação já vale para crianças dessa faixa etária residentes em São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo. A dose zero é adicional e não substitui as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação, aplicadas aos 12 e aos 15 meses.
Pessoas com até 59 anos que não tenham recebido a vacina ou estejam com o esquema incompleto também devem procurar uma unidade de saúde. A vacina tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola.
Em 2026, mais de 7,2 milhões de doses do imunizante foram distribuídas aos estados e municípios. Cerca de 2,9 milhões já foram aplicadas em todo o país.
COMO O SARAMPO É TRANSMITIDO?
O sarampo é transmitido pelo ar quando uma pessoa infectada tosse, espirra, fala ou respira. Altamente contagioso, o vírus pode infectar até 90% das pessoas próximas que não estejam imunizadas. A vacinação é a principal forma de prevenção e de interrupção da circulação da doença.