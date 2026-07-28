O Ministério da Saúde recomendou nesta terça-feira (28) que São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo ampliem a vacinação contra o sarampo para todas as pessoas de 6 meses a 59 anos. A estratégia deverá ser adotada durante a Campanha de Multivacinação, prevista para ocorrer entre 3 de agosto e 1º de setembro.

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A orientação foi divulgada após a identificação de uma cadeia de transmissão associada à importação do vírus. Segundo a pasta, o abastecimento de vacinas está sendo reforçado para apoiar a resposta ao surto.