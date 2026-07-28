O evento contou com apoio da Prefeitural, por meio do Fundo Social de Solidariedade, e da Fenapi (Associação Cultural Festa das Nações de Piracicaba). A iniciativa uniu lazer e responsabilidade social, transformando a arrecadação de alimentos em apoio direto a instituições que atuam no município.

O espírito de solidariedade marcou mais uma ação em Piracicaba. O Fundo Social de Solidariedade recebeu, no último sábado (25), aproximadamente meia tonelada de alimentos arrecadados durante a festa junina promovida pela República Forfé, tradicional república estudantil da Esalq/USP.

As doações foram destinadas à APASPI (Associação dos Pais e Amigos de Surdos de Piracicaba), à CaravanArte e ao Caphiv (Centro de Apoio aos Portadores do Vírus HIV/AIDS e Hepatites Virais), entidades que desenvolvem trabalhos nas áreas de inclusão, cultura, assistência social, prevenção e apoio à população.

Fundada em 1999, a República Forfé é uma das tradicionais repúblicas estudantis da Esalq/USP e mantém, além das atividades de integração universitária, ações voltadas à promoção da solidariedade e do compromisso social.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama de Piracicaba, Valkiria Callovi, ressaltou a importância da mobilização conjunta. "Iniciativas como essa demonstram que a solidariedade é construída por muitas mãos. Quando estudantes, instituições e o poder público se unem em prol de uma causa, quem ganha é toda a comunidade. Essa doação representa cuidado e compromisso social para as pessoas atendidas pelas entidades beneficiadas", destacou.