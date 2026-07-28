A iniciativa, organizada pelo setor de Economia Informal, faz parte das ações de incentivo à formalização, geração de renda e organização do comércio ambulante.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, promoveu, na semana passada, uma palestra voltada a novos vendedores ambulantes interessados em regularizar a atividade no município.

Realizado no auditório do IPASP (Instituto de Previdência e Assistência Social de Funcionários Municipais de Piracicaba), o encontro foi conduzido pela especialista em economia informal Juliana Chiaranda. Durante a apresentação, os participantes receberam orientações sobre o cadastramento previsto na Lei Municipal nº 178/2006, incluindo a documentação necessária, os critérios para obtenção da autorização, os locais permitidos para atuação e os direitos e deveres dos permissionários.

Além das informações gerais, os participantes puderam esclarecer dúvidas individuais sobre o processo de regularização e conhecer os serviços oferecidos pelo Banco do Povo Paulista e pelo Sebrae Aqui. As instituições apresentaram linhas de crédito, consultorias, cursos e capacitações voltados aos pequenos empreendedores.

Outro tema abordado foi a formalização como Microempreendedor Individual (MEI), destacando benefícios como acesso à Previdência Social, emissão de notas fiscais e melhores condições para obtenção de crédito.