Muita gente aprendeu desde cedo que lavar o arroz antes de colocá-lo na panela é uma etapa indispensável do preparo. No entanto, especialistas afirmam que, na maioria dos casos, o arroz branco vendido nos supermercados brasileiros já chega pronto para o cozimento, sem necessidade de enxágue. Além de não aumentar a segurança do alimento, o procedimento pode reduzir parte dos nutrientes presentes no grão.
O arroz comercializado passa por um processo de beneficiamento que remove a casca e outras camadas externas, deixando o produto limpo e com o aspecto polido característico. Por isso, a recomendação é observar as orientações da embalagem, já que muitos fabricantes informam que a lavagem não é necessária antes do preparo.
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O que muda ao lavar o arroz?
Um dos motivos que levam muitas pessoas a lavar o arroz é a água esbranquiçada que aparece durante o enxágue. Apesar da aparência, esse resíduo não indica sujeira nem produtos químicos. Trata-se de pequenas partículas do próprio grão liberadas durante o processo de polimento realizado na indústria.
O contato com a água também interfere nas características do alimento durante o cozimento. Ao absorver umidade antes de ir para a panela, o amido presente na superfície do arroz pode alterar a textura final, favorecendo grãos mais úmidos e menos soltos, dependendo da forma de preparo.
Outro ponto destacado pelos especialistas é que a lavagem pode eliminar parte de vitaminas e minerais que se dissolvem na água. Nutrientes como vitaminas do complexo B, ferro, potássio, magnésio e fósforo podem sofrer perdas durante esse processo, ainda que o alimento continue sendo uma importante fonte de energia na alimentação.
Mitos sobre higiene, arsênio e calorias
A ideia de que enxaguar o arroz elimina bactérias também não encontra respaldo nas orientações técnicas. Em condições adequadas de armazenamento, o arroz cru dificilmente apresenta proliferação significativa de microrganismos. O que garante a segurança para o consumo é o cozimento, cuja alta temperatura elimina possíveis agentes contaminantes.
Outro tema que costuma gerar dúvidas é a presença de arsênio no alimento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabelece um limite máximo de 0,3 miligrama por quilo para esse elemento, e os produtos comercializados regularmente no Brasil precisam atender aos padrões definidos pela legislação.
Isso também derruba outro mito bastante difundido: o de que lavar o arroz o torna menos calórico. O amido permanece na estrutura interna do grão e não é removido pelo enxágue. Em alguns tipos, como o arroz integral e o parboilizado, a lavagem pode ser realizada sem impactos relevantes, mas, no caso do arroz branco tradicional, especialistas reforçam que ela costuma ser dispensável quando o produto já passou pelo processo de higienização industrial.