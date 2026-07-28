O arroz comercializado passa por um processo de beneficiamento que remove a casca e outras camadas externas, deixando o produto limpo e com o aspecto polido característico. Por isso, a recomendação é observar as orientações da embalagem, já que muitos fabricantes informam que a lavagem não é necessária antes do preparo.

Muita gente aprendeu desde cedo que lavar o arroz antes de colocá-lo na panela é uma etapa indispensável do preparo. No entanto, especialistas afirmam que, na maioria dos casos, o arroz branco vendido nos supermercados brasileiros já chega pronto para o cozimento, sem necessidade de enxágue. Além de não aumentar a segurança do alimento, o procedimento pode reduzir parte dos nutrientes presentes no grão.

Um dos motivos que levam muitas pessoas a lavar o arroz é a água esbranquiçada que aparece durante o enxágue. Apesar da aparência, esse resíduo não indica sujeira nem produtos químicos. Trata-se de pequenas partículas do próprio grão liberadas durante o processo de polimento realizado na indústria.

O contato com a água também interfere nas características do alimento durante o cozimento. Ao absorver umidade antes de ir para a panela, o amido presente na superfície do arroz pode alterar a textura final, favorecendo grãos mais úmidos e menos soltos, dependendo da forma de preparo.

Outro ponto destacado pelos especialistas é que a lavagem pode eliminar parte de vitaminas e minerais que se dissolvem na água. Nutrientes como vitaminas do complexo B, ferro, potássio, magnésio e fósforo podem sofrer perdas durante esse processo, ainda que o alimento continue sendo uma importante fonte de energia na alimentação.

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