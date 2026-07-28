As resoluções impedem a fabricação, venda, distribuição, propaganda e utilização dos itens. Em um dos casos, a Anvisa também determinou o recolhimento dos produtos que já estavam no mercado. A decisão faz parte das ações de fiscalização para garantir que cosméticos e saneantes comercializados no Brasil cumpram as normas sanitárias.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização de três produtos por irregularidades na documentação sanitária. As medidas, publicadas no Diário Oficial da União (DOU), já estão em vigor e atingem um creme relaxante para cabelos, uma fibra capilar e um produto antimofo que, segundo a agência, não atendiam às exigências para comercialização no país.

Entre os itens proibidos está o Creme Relaxante Miss Hidrat para uso com Líquido Ativador Guanidina, fabricado pela Anaber Cosméticos Indústria e Comércio Ltda. A determinação vale para todos os produtos fabricados a partir de 20 de dezembro de 2023, que deverão ser recolhidos. Conforme a Anvisa, o creme era produzido e comercializado sem o registro exigido pela legislação.

A agência também proibiu todos os lotes da Fibra Capilar Full Hair Instantly. De acordo com o órgão, o cosmético era vendido sem registro ou notificação junto à Anvisa, situação que inviabiliza sua comercialização regular.

O terceiro produto atingido é o Mata Mofo Eurodecor. A fiscalização apontou que o saneante também estava sendo comercializado sem a regularização obrigatória, motivo pelo qual teve a venda e o uso suspensos em todo o país.

O que muda para consumidores e comerciantes