A avenida Manoel Lopes Alarcon, no bairro Santa Rosa, está de cara nova. A Prefeitura de Piracicaba concluiu o recapeamento asfáltico da via, proporcionando melhores condições de tráfego, mais segurança e conforto para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
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A obra incluiu a recuperação completa do pavimento, com serviços de fresagem, preparação da pista e aplicação de uma nova camada de asfalto. Também foram realizadas melhorias no sistema de drenagem, com instalação e recuperação de bocas de lobo, contribuindo para aumentar a durabilidade da pavimentação e minimizar problemas causados pelas chuvas.
O recape faz parte do programa permanente de recuperação da malha viária desenvolvido pela Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, que busca melhorar a mobilidade urbana e oferecer mais qualidade aos deslocamentos em diferentes regiões da cidade.
A programação de obras continua. A Prefeitura já homologou a licitação para novos recapeamentos nos bairros Bongue, Vila Independência e Vila Rezende. As intervenções contemplarão importantes vias dessas regiões, entre elas as avenidas Investigador Lucídio Leite e Limeira, além de ruas como José Soledade, Pedro Chiarini, Marconi, Professor José Benedito de Camargo e Barão de Piracicamirim. O investimento previsto é de R$ 2.725.000,00.
Desde 2025, o município já recapeou 128 quilômetros de vias, distribuídos em 106 ruas e avenidas. Entre os locais beneficiados estão importantes corredores viários, como as avenidas Rio das Pedras, Raposo Tavares, Brasília, Comendador Luciano Guidotti, Dr. João Conceição, Nove de Julho e José Micheletti, além de outras vias que receberam melhorias para ampliar a segurança e a fluidez no trânsito.