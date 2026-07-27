A avenida Manoel Lopes Alarcon, no bairro Santa Rosa, está de cara nova. A Prefeitura de Piracicaba concluiu o recapeamento asfáltico da via, proporcionando melhores condições de tráfego, mais segurança e conforto para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

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A obra incluiu a recuperação completa do pavimento, com serviços de fresagem, preparação da pista e aplicação de uma nova camada de asfalto. Também foram realizadas melhorias no sistema de drenagem, com instalação e recuperação de bocas de lobo, contribuindo para aumentar a durabilidade da pavimentação e minimizar problemas causados pelas chuvas.