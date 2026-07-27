Reconhecida como uma das instituições musicais mais tradicionais da cidade, a banda chega ao marco de 120 anos mantendo uma trajetória ininterrupta de atuação cultural, formação de músicos e incentivo à música instrumental em Piracicaba e região.

A Banda Sinfônica União Operária de Piracicaba realiza no próximo domingo (2), às 16h, um concerto especial em comemoração aos seus 120 anos de história. A apresentação acontece no Teatro Erotides de Campos (Teatro do Engenho), que tem capacidade para 422 espectadores. A entrada é gratuita e não é necessário retirar ingressos antecipadamente. Basta comparecer ao local, sendo recomendada a chegada com pelo menos 30 minutos de antecedência para garantir um lugar na plateia.

Em conversa com o JP, o maestro Jonatas Dionísio destacou a importância histórica da corporação para o município. “São 120 anos de trabalho ininterrupto, formando músicos, formando cultura, abrindo oportunidades para aulas e grandes concertos. A banda tem a raiz do povo piracicabano, da perseverança e da valorização da cultura”, afirmou.

Segundo ele, a longevidade da instituição demonstra sua força diante de diferentes momentos históricos. “A banda superou duas Guerras Mundiais, a Revolução Constitucionalista, o período da ditadura militar e, mais recentemente, a pandemia. Ver uma banda com essa história ainda em atividade mostra a força de uma instituição séria, que continua fomentando a cultura em Piracicaba”, disse.

Repertório popular com linguagem sinfônica

Para a apresentação comemorativa, o público encontrará um repertório diferente do executado no ano passado. Desta vez, a proposta é aproximar a música sinfônica de canções conhecidas do grande público. Entre os destaques estão temas de filmes, além de medleys de Michael Jackson, Earth, Wind & Fire, Roupa Nova, Raça Negra e Tim Maia.