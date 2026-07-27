A Banda Sinfônica União Operária de Piracicaba realiza no próximo domingo (2), às 16h, um concerto especial em comemoração aos seus 120 anos de história. A apresentação acontece no Teatro Erotides de Campos (Teatro do Engenho), que tem capacidade para 422 espectadores. A entrada é gratuita e não é necessário retirar ingressos antecipadamente. Basta comparecer ao local, sendo recomendada a chegada com pelo menos 30 minutos de antecedência para garantir um lugar na plateia.
Reconhecida como uma das instituições musicais mais tradicionais da cidade, a banda chega ao marco de 120 anos mantendo uma trajetória ininterrupta de atuação cultural, formação de músicos e incentivo à música instrumental em Piracicaba e região.
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Em conversa com o JP, o maestro Jonatas Dionísio destacou a importância histórica da corporação para o município. “São 120 anos de trabalho ininterrupto, formando músicos, formando cultura, abrindo oportunidades para aulas e grandes concertos. A banda tem a raiz do povo piracicabano, da perseverança e da valorização da cultura”, afirmou.
Segundo ele, a longevidade da instituição demonstra sua força diante de diferentes momentos históricos. “A banda superou duas Guerras Mundiais, a Revolução Constitucionalista, o período da ditadura militar e, mais recentemente, a pandemia. Ver uma banda com essa história ainda em atividade mostra a força de uma instituição séria, que continua fomentando a cultura em Piracicaba”, disse.
Repertório popular com linguagem sinfônica
Para a apresentação comemorativa, o público encontrará um repertório diferente do executado no ano passado. Desta vez, a proposta é aproximar a música sinfônica de canções conhecidas do grande público. Entre os destaques estão temas de filmes, além de medleys de Michael Jackson, Earth, Wind & Fire, Roupa Nova, Raça Negra e Tim Maia.
De acordo com Jonatas, a ideia é unir o universo popular à sonoridade de uma banda sinfônica. “Vamos trazer músicas que o público conhece e gosta, mas com uma roupagem sinfônica. É um repertório diversificado, que passeia pelo pop, pela música brasileira e até pelo samba, sempre com a identidade da banda”, explicou.
O maestro acredita que a apresentação terá um clima leve e envolvente. “O público pode esperar um concerto agradável aos ouvidos e também contagiante. É o tipo de repertório que faz a pessoa querer se movimentar, cantar junto e sair feliz da apresentação”, ressaltou.
Participação de novos músicos
Outro momento especial da programação será a participação dos alunos do projeto Som Musical, iniciativa voltada à formação de novos instrumentistas. Os estudantes subirão ao palco ao lado da banda centenária, em uma demonstração prática do trabalho pedagógico desenvolvido pela instituição.
“É um momento muito simbólico porque mostra a banda se renovando. Os alunos vão tocar junto com a corporação e apresentar ao público o aprendizado que conquistaram por meio do projeto. É a prova de que a banda continua formando novas gerações de músicos”, destacou Jonatas.
Serviço
Concerto especial de 120 anos da Banda Sinfônica União Operária de Piracicaba
Data: 2 de agosto (domingo)
Horário: 16h
Local: Teatro Erotides de Campos (Teatro do Engenho) – Engenho Central, Piracicaba
Entrada gratuita