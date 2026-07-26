SR. ARLINDO CORTINOVI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Angelo Cortinovi e da Sra. Maria Moral Castilho, era viúvo da Sra. Laudelina Zambianco Marcon Cortinovi; deixa os filhos: Marlene Aparecida Moral Castilho, casada com o Sr. Antonio Osmir Moral Castilho; Marli Luzia Cortinovi Possignolo, casada com o Sr. Marcos Roberto Possignolo e Maria Luciana Cortinovi Paschoalin, casada com o Sr. Carlos Eduardo Paschoalin. Deixa os netos: Pablo Davi, Mateus, Santhiago, Maria Eduarda, Marcos Vinicius, irmãos,cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. DIVA DE OLIVEIRA SILVA Faleceu anteontem, na cidade de Nova Odessa/SP, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Euclides de Oliveira Silva e da Sra. Sebastiana de Camargo; deixa os filhos: Janaina Pindanga; Carlos Pindanga e Richard Torrosian. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Nova Odessa/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOAQUIM GOMES DA CRUZ faleceu dia 25/07/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 78 anos de idade e era casado com a Sra. Amélia da Silva Alves. Era filho do Sr. Nicolau Candido da Cruz e da Sra. Sebastiana Gomes Pereira, falecidos. Deixa os filhos: Marcos Rogerio Leme da Cruz, Mauricio Jose Leme da Cruz e Adriana Leme da Cruz. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/07/2026 as 15h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOSE CARLOS CHIODI faleceu dia 25/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Regina Bistachio Chiodi. Era filho do Sr. Silvio Chiodi e da Sra. Rosa Chiaranda Chiodi, falecidos. Deixa os filhos: Alcides Jose Chiodi casado com Jussara de Lima Chiodi, Andrea Cristina Chiodi, Angelica Regina Chiodi, Andre Luis Chiodi casado com Daniele Cristina de Oliveira Chiodi. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/07/2026 as 16h45, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. LAZARA SEBASTIÃO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Benedito Sebastião e da Sra. Maria Rosa Sebastião, deixa as filhas: Lais Riboli Xavier, casada com o Sr. Eduardo Antonio Tobaldini; Andreia Xavier Lucas, viúva do Sr. Alex Rodrigo Lucas e Elaine Aparecida Xavier Stenico, casada com o Sr. Jose Eusebio Stenico. Deixa netas, bisneto, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h às 14h na sala "Rubi" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA DE LOURDES BUCIERE CHRISPIM Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Florindo Buciere e da Sra. Ana Neves, era casada com o Sr. João Chrispim Ramos; deixa os filhos: Benedita Aparecida Chrispim Rover, casada com o Sr. Ademir Rover; Sonia Maria Chrispim da Silva, casada com o Sr. Nelson Alves da Silva; João Luis Chrispim Ramos, casado com a Sra. Elizete Cianci; Claudio Aparecido Chrispim Ramos, casado com a Sra. Fabiana Chrispim Ramos; Renato Gustavo Chrispim Ramos, casado com a Sra. Marcela Kantovitz; Ana Lucia Chrispim Rissato, casada com o Sr. Anilton Fernandes Rissato; Nelma Cristina Chrispim Gonçales, casada com o Sr. Moacir Gonçales e Jean Felipe Chrispim Ramos. Deixa netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h do Velório Municipal de Charqueada/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA VALDOMIRA DA SILVA faleceu dia 24/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era viúva do Sr. Arnaldo Raimundo da Silva. Era filha do Sr. Joaquim Ferreira dos Santos e da Sra. Maria Ferreira da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Ruth Raimundo da Silva, Isaq Raimundo da Silva, Clarice Raimundo da Silva, Sueli Raimundo da Silva, Joel Raimundo da Silva, Joaquim Raimundo da Silva e Arnaldo Raimundo da Silva. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/07/2026 às 15h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende