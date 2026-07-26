SR. ARLINDO CORTINOVI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Angelo Cortinovi e da Sra. Maria Moral Castilho, era viúvo da Sra. Laudelina Zambianco Marcon Cortinovi; deixa os filhos: Marlene Aparecida Moral Castilho, casada com o Sr. Antonio Osmir Moral Castilho; Marli Luzia Cortinovi Possignolo, casada com o Sr. Marcos Roberto Possignolo e Maria Luciana Cortinovi Paschoalin, casada com o Sr. Carlos Eduardo Paschoalin. Deixa os netos: Pablo Davi, Mateus, Santhiago, Maria Eduarda, Marcos Vinicius, irmãos,cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. DIVA DE OLIVEIRA SILVA Faleceu anteontem, na cidade de Nova Odessa/SP, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Euclides de Oliveira Silva e da Sra. Sebastiana de Camargo; deixa os filhos: Janaina Pindanga; Carlos Pindanga e Richard Torrosian. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Nova Odessa/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. JOAQUIM GOMES DA CRUZ faleceu dia 25/07/2026 na cidade de Rio das Pedras, aos 78 anos de idade e era casado com a Sra. Amélia da Silva Alves. Era filho do Sr. Nicolau Candido da Cruz e da Sra. Sebastiana Gomes Pereira, falecidos. Deixa os filhos: Marcos Rogerio Leme da Cruz, Mauricio Jose Leme da Cruz e Adriana Leme da Cruz. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/07/2026 as 15h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.