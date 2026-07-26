26 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
FORA DE CIRCULAÇÃO

Carro com restrição judicial é apreendido pela GCM em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
GCM Piracicaba
O veículo Fiat Doblô foi detectado pelo sistema inteligente e apreendido.
O veículo Fiat Doblô foi detectado pelo sistema inteligente e apreendido.

  Um veículo com restrição de circulação determinada pela Justiça foi apreendido pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Piracicaba na tarde de quinta-feira (23), no Jardim Caxambu. A ação ocorreu após um alerta emitido pelo sistema de monitoramento inteligente do município.

LEIA MAIS

De acordo com a corporação, a equipe da viatura 040, composta pelos guardas Garrido e Cabral, recebeu a informação de que um Fiat Doblò circulava pela Avenida Barão de Serra Negra, mesmo estando com proibição judicial de circulação.

Os agentes, que realizavam patrulhamento nas proximidades do Varejão da Paulista, localizaram o automóvel e efetuaram a abordagem na Avenida Antônio Fazanaro. O motorista acatou a ordem de parada e, durante a fiscalização, não foram encontrados objetos ilícitos nem qualquer irregularidade relacionada ao condutor.

Entretanto, a consulta aos sistemas confirmou que o veículo possuía restrição judicial que impedia sua circulação. Diante da situação, o automóvel e o motorista foram encaminhados à Unidade de Polícia Judiciária (UPJA).

Após a análise do caso e da documentação referente ao processo judicial, a autoridade policial determinou o registro de Boletim de Ocorrência de Polícia Civil (BOPC) para formalizar a apreensão do veículo. Concluídos os procedimentos, o condutor foi liberado, enquanto o automóvel permaneceu apreendido à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários