De acordo com a corporação, a equipe da viatura 040, composta pelos guardas Garrido e Cabral, recebeu a informação de que um Fiat Doblò circulava pela Avenida Barão de Serra Negra, mesmo estando com proibição judicial de circulação.

Um veículo com restrição de circulação determinada pela Justiça foi apreendido pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Piracicaba na tarde de quinta-feira (23), no Jardim Caxambu. A ação ocorreu após um alerta emitido pelo sistema de monitoramento inteligente do município.

Os agentes, que realizavam patrulhamento nas proximidades do Varejão da Paulista, localizaram o automóvel e efetuaram a abordagem na Avenida Antônio Fazanaro. O motorista acatou a ordem de parada e, durante a fiscalização, não foram encontrados objetos ilícitos nem qualquer irregularidade relacionada ao condutor.

Entretanto, a consulta aos sistemas confirmou que o veículo possuía restrição judicial que impedia sua circulação. Diante da situação, o automóvel e o motorista foram encaminhados à Unidade de Polícia Judiciária (UPJA).

Após a análise do caso e da documentação referente ao processo judicial, a autoridade policial determinou o registro de Boletim de Ocorrência de Polícia Civil (BOPC) para formalizar a apreensão do veículo. Concluídos os procedimentos, o condutor foi liberado, enquanto o automóvel permaneceu apreendido à disposição da Justiça.