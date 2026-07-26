26 de julho de 2026
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Alegria e fé marcam o sábado na Festa Julina da Igreja São Judas

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Um grande público prestigiou o evento e foi recepcionando pelo Padre Daniel neste sábado.
Um grande público prestigiou o evento e foi recepcionando pelo Padre Daniel neste sábado.

  O último dia da tradicional Festa Julina da Paróquia São Judas, neste sábado (25) em Piracicaba, foi marcado por um clima de muita alegria, união e confraternização. Famílias, amigos e visitantes prestigiaram o evento, que reuniu um grande público em um ambiente acolhedor e repleto de animação.

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Além das deliciosas comidas típicas, os participantes aproveitaram momentos de boa conversa, descontração e convivência fraterna. A programação musical animou o salão e o espaço da paróquia, proporcionando diversão para todas as idades em um ambiente de paz, respeito e espírito comunitário.

A festa também reforçou os valores da fé e da solidariedade, características que fazem parte da tradição da Paróquia São Judas. O sucesso do evento foi resultado do empenho dos voluntários, organizadores e de toda a comunidade, que mais uma vez demonstraram dedicação para receber o público com carinho e hospitalidade.

Encerrando a edição deste ano em grande estilo, a Festa Julina deixou lembranças especiais e renovou o sentimento de união entre os participantes, consolidando-se como uma das mais tradicionais e aguardadas celebrações da comunidade católica de Piracicaba.

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