O último dia da tradicional Festa Julina da Paróquia São Judas, neste sábado (25) em Piracicaba, foi marcado por um clima de muita alegria, união e confraternização. Famílias, amigos e visitantes prestigiaram o evento, que reuniu um grande público em um ambiente acolhedor e repleto de animação.
LEIA MAIS
- PC prende suspeito de matar jovem de 27 anos com tiro no rosto
- VÍDEO: Neblina cobre parte de Piracicaba na manhã deste domingo
Além das deliciosas comidas típicas, os participantes aproveitaram momentos de boa conversa, descontração e convivência fraterna. A programação musical animou o salão e o espaço da paróquia, proporcionando diversão para todas as idades em um ambiente de paz, respeito e espírito comunitário.
A festa também reforçou os valores da fé e da solidariedade, características que fazem parte da tradição da Paróquia São Judas. O sucesso do evento foi resultado do empenho dos voluntários, organizadores e de toda a comunidade, que mais uma vez demonstraram dedicação para receber o público com carinho e hospitalidade.
Encerrando a edição deste ano em grande estilo, a Festa Julina deixou lembranças especiais e renovou o sentimento de união entre os participantes, consolidando-se como uma das mais tradicionais e aguardadas celebrações da comunidade católica de Piracicaba.