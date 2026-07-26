O último dia da tradicional Festa Julina da Paróquia São Judas, neste sábado (25) em Piracicaba, foi marcado por um clima de muita alegria, união e confraternização. Famílias, amigos e visitantes prestigiaram o evento, que reuniu um grande público em um ambiente acolhedor e repleto de animação.

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Além das deliciosas comidas típicas, os participantes aproveitaram momentos de boa conversa, descontração e convivência fraterna. A programação musical animou o salão e o espaço da paróquia, proporcionando diversão para todas as idades em um ambiente de paz, respeito e espírito comunitário.