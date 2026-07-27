Já Geoffrey Haydon é referência internacional como pianista, educador e pesquisador. Com atuação tanto na música clássica quanto no jazz, ele integra grupos como o Haydon/Parker Duo, a Joe Gransden Big Band e o Georgia State University Faculty Jazztet.

Ao longo da carreira, Haydon dividiu o palco com grandes nomes do jazz mundial, entre eles Randy Brecker, Joe Henderson, Bobby McFerrin, Eddie Daniels, Bob Mintzer e Eddie Gomez. Sua experiência artística também inclui produções da Broadway, como O Fantasma da Ópera, O Rei e Eu, Hairspray, Mudança de Hábito, The Producers, Sophisticated Ladies e Grease. Além da atuação nos palcos, é autor e coautor de publicações voltadas ao ensino do piano e da história do jazz. Atualmente, coordena a área de piano da Georgia State University, onde leciona piano aplicado, literatura pianística, história do jazz e teoria do jazz.

Encerramento do festival

A programação do EipianoPira será concluída na quarta-feira (29), às 19h30, no Teatro Municipal "Dr. Losso Netto". O recital de encerramento será apresentado pelos alunos participantes da 12ª edição do encontro, marcando o fim de mais uma semana dedicada ao aperfeiçoamento técnico, à troca de experiências e à valorização da música de concerto em Piracicaba.