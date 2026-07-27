O 12º Encontro Internacional de Pianistas e Professores de Piano de Piracicaba (EipianoPira) promove nesta terça-feira (28) um dos momentos mais aguardados de sua programação. A partir das 19h30, a pianista e musicóloga Ilka Araujo e o pianista norte-americano Dr. Geoffrey Haydon sobem ao palco da sala do Parque da Estação da Paulista para um recital gratuito, aberto ao público.
A apresentação reúne dois profissionais de reconhecimento internacional e integra a reta final do festival, que movimenta a cena cultural de Piracicaba com concertos, atividades formativas e intercâmbio entre músicos, professores e estudantes. A programação completa do evento está disponível no site oficial do EipianoPira.
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Ilka Araujo construiu uma trajetória marcada pela excelência na performance e na pesquisa musical. Vencedora de importantes concursos de piano no Brasil e nos Estados Unidos, a pianista também ministra masterclasses em diversos países. Seus estudos são voltados principalmente à obra de compositores brasileiros pouco conhecidos e às técnicas composicionais desenvolvidas ao longo do século XX.
Desde 2021, Ilka é professora titular e chefe do Departamento de Música da Texas Wesleyan University, nos Estados Unidos, onde lidera as áreas de piano e história da música.
Já Geoffrey Haydon é referência internacional como pianista, educador e pesquisador. Com atuação tanto na música clássica quanto no jazz, ele integra grupos como o Haydon/Parker Duo, a Joe Gransden Big Band e o Georgia State University Faculty Jazztet.
Ao longo da carreira, Haydon dividiu o palco com grandes nomes do jazz mundial, entre eles Randy Brecker, Joe Henderson, Bobby McFerrin, Eddie Daniels, Bob Mintzer e Eddie Gomez. Sua experiência artística também inclui produções da Broadway, como O Fantasma da Ópera, O Rei e Eu, Hairspray, Mudança de Hábito, The Producers, Sophisticated Ladies e Grease. Além da atuação nos palcos, é autor e coautor de publicações voltadas ao ensino do piano e da história do jazz. Atualmente, coordena a área de piano da Georgia State University, onde leciona piano aplicado, literatura pianística, história do jazz e teoria do jazz.
Encerramento do festival
A programação do EipianoPira será concluída na quarta-feira (29), às 19h30, no Teatro Municipal "Dr. Losso Netto". O recital de encerramento será apresentado pelos alunos participantes da 12ª edição do encontro, marcando o fim de mais uma semana dedicada ao aperfeiçoamento técnico, à troca de experiências e à valorização da música de concerto em Piracicaba.