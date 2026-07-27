O ginasta olímpico Diogo Soares voltou a subir ao lugar mais alto do pódio representando Piracicaba. No último sábado (25), ele conquistou duas medalhas de ouro no Campeonato Estadual Adulto de Ginástica Artística, realizado em São Caetano do Sul, ao vencer as disputas de cavalo com alças e barras paralelas. Representando o município, Diogo competiu apenas nesses dois aparelhos e terminou ambos na primeira colocação. O atleta foi acompanhado pelo técnico Daniel Biscalchin durante a competição.

Promovido pela Federação Paulista de Ginástica, o campeonato reuniu cerca de 100 atletas de 11 equipes do Estado de São Paulo. As provas aconteceram no Centro de Treinamento de Ginástica Artística e Rítmica Antônio José Dall'Anese, um dos principais espaços dedicados à modalidade no país. O resultado reforça a boa fase do ginasta, que retornou recentemente a Piracicaba após encerrar seu ciclo no Flamengo. Hoje treinando no Centro de Treinamento Pira Olímpica, no bairro Bongue, Diogo voltou a defender a cidade onde iniciou sua trajetória esportiva.

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