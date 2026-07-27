O ginasta olímpico Diogo Soares voltou a subir ao lugar mais alto do pódio representando Piracicaba. No último sábado (25), ele conquistou duas medalhas de ouro no Campeonato Estadual Adulto de Ginástica Artística, realizado em São Caetano do Sul, ao vencer as disputas de cavalo com alças e barras paralelas. Representando o município, Diogo competiu apenas nesses dois aparelhos e terminou ambos na primeira colocação. O atleta foi acompanhado pelo técnico Daniel Biscalchin durante a competição.
Promovido pela Federação Paulista de Ginástica, o campeonato reuniu cerca de 100 atletas de 11 equipes do Estado de São Paulo. As provas aconteceram no Centro de Treinamento de Ginástica Artística e Rítmica Antônio José Dall'Anese, um dos principais espaços dedicados à modalidade no país. O resultado reforça a boa fase do ginasta, que retornou recentemente a Piracicaba após encerrar seu ciclo no Flamengo. Hoje treinando no Centro de Treinamento Pira Olímpica, no bairro Bongue, Diogo voltou a defender a cidade onde iniciou sua trajetória esportiva.
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Aos 24 anos, o piracicabano começou na ginástica aos quatro anos em projetos de iniciação esportiva do município. Desde então, construiu uma carreira entre os principais nomes da modalidade no Brasil. Diogo foi finalista do individual geral nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021 e repetiu a presença entre os finalistas em Paris 2024. Nesta temporada, também conquistou a medalha de prata nas barras paralelas no DTB Pokal, na Alemanha, além de duas pratas inéditas em finais por aparelhos no Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística, disputado no Rio de Janeiro, representando a Seleção Brasileira.
Com os dois títulos estaduais, o ginasta amplia a sequência de resultados expressivos em 2026 e mantém Piracicaba em evidência no cenário da ginástica artística paulista.