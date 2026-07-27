O levantamento considera os produtos mais impactados pelas novas medidas comerciais e os dados das exportações brasileiras realizadas em 2024, antes da adoção das tarifas.

Piracicaba desponta como o município brasileiro mais afetado pelo novo pacote de tarifas imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. O aumento das sobretaxas, determinado pelo governo do presidente Donald Trump, atinge diretamente setores estratégicos da economia local, como máquinas, equipamentos, produtos químicos e etanol, gerando preocupação entre empresários e representantes da indústria.

A nova ofensiva comercial dos Estados Unidos elevou para 37,5% a carga tributária sobre uma série de produtos brasileiros. A primeira sobretaxa, de 25%, entrou em vigor no último dia 22. Em seguida, uma nova tarifa de 12,5% passou a valer na sexta-feira (24), ampliando os custos para empresas que exportam ao mercado americano.

Segundo levantamento elaborado com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil), Piracicaba aparece no topo da lista dos municípios mais afetados.

A cidade concentra importantes fabricantes de máquinas e equipamentos destinados às indústrias agrícola e automotiva, além de exportações de produtos químicos, papel e etanol, segmentos diretamente alcançados pelas novas medidas.

Indústria metalmecânica teme reflexos