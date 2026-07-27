Piracicaba desponta como o município brasileiro mais afetado pelo novo pacote de tarifas imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. O aumento das sobretaxas, determinado pelo governo do presidente Donald Trump, atinge diretamente setores estratégicos da economia local, como máquinas, equipamentos, produtos químicos e etanol, gerando preocupação entre empresários e representantes da indústria.
O levantamento considera os produtos mais impactados pelas novas medidas comerciais e os dados das exportações brasileiras realizadas em 2024, antes da adoção das tarifas.
Piracicaba lidera ranking de cidades afetadas
A nova ofensiva comercial dos Estados Unidos elevou para 37,5% a carga tributária sobre uma série de produtos brasileiros. A primeira sobretaxa, de 25%, entrou em vigor no último dia 22. Em seguida, uma nova tarifa de 12,5% passou a valer na sexta-feira (24), ampliando os custos para empresas que exportam ao mercado americano.
Segundo levantamento elaborado com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil), Piracicaba aparece no topo da lista dos municípios mais afetados.
A cidade concentra importantes fabricantes de máquinas e equipamentos destinados às indústrias agrícola e automotiva, além de exportações de produtos químicos, papel e etanol, segmentos diretamente alcançados pelas novas medidas.
Indústria metalmecânica teme reflexos
O impacto vai além das empresas exportadoras. A cadeia produtiva que atende o setor sucroenergético também pode sentir os efeitos da perda de competitividade do etanol brasileiro no mercado internacional.
Representantes do setor industrial afirmam que qualquer retração nos investimentos ou nas exportações tende a repercutir sobre fabricantes de máquinas, peças e equipamentos instalados em Piracicaba e região.
Segundo estimativas do setor metalmecânico, aproximadamente 50 empresas da região podem ser diretamente impactadas, envolvendo cerca de 10 mil trabalhadores.
Especialistas do segmento avaliam que um eventual aumento das tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos poderá elevar custos, reduzir investimentos e tornar o ambiente de negócios ainda mais desafiador.
Quais produtos foram atingidos
As novas tarifas recaem principalmente sobre:
- Máquinas e equipamentos;
- Madeira;
- Rochas naturais;
- Produtos químicos;
- Gorduras vegetais e animais;
- Calçados;
- Armas.
Por outro lado, produtos como café, carnes, combustíveis e suco de laranja ficaram fora das novas sobretaxas.
Medidas preocupam setor produtivo
O anúncio também reacendeu a preocupação sobre uma possível escalada de retaliações comerciais entre os dois países. O governo brasileiro considera as medidas injustificáveis e sinalizou que poderá recorrer à Lei da Reciprocidade, embora especialistas defendam cautela para evitar novos prejuízos ao comércio bilateral.
Na avaliação de representantes do setor empresarial, o caminho mais eficiente para reduzir os impactos passa pela retomada das negociações entre Brasil e Estados Unidos, preservando uma relação comercial considerada estratégica para diversos segmentos da economia.
Embora pouco mais da metade das exportações brasileiras permaneça fora das novas tarifas, os efeitos tendem a ser concentrados justamente em cidades altamente industrializadas, como Piracicaba, onde a dependência do mercado americano é significativa em alguns setores.