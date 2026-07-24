A Área de Lazer do Trabalhador Antônio Geraldin, localizada na avenida Jaime Pereira, na região da Rua do Porto, está ganhando uma nova estrutura para ampliar as opções de esporte, lazer e convivência em Piracicaba. As obras de remodelação seguem em ritmo avançado e prometem transformar o espaço em um ponto de encontro ainda mais atrativo para a população.

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Uma das principais novidades será a construção de três quadras de areia multiuso, preparadas para receber modalidades como beach tennis, futevôlei e vôlei de praia. Os espaços contarão com rede de regulagem e areia adequada para a prática esportiva.