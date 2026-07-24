24 de julho de 2026
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INFRAESTRUTURA

Área de Lazer do Trabalhador ganha novas estruturas esportivas

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Obras de remodelação avançam na Área de Lazer do Trabalhador, que terá quadras de areia, pista de caminhada e iluminação em LED.
Obras de remodelação avançam na Área de Lazer do Trabalhador, que terá quadras de areia, pista de caminhada e iluminação em LED.

A Área de Lazer do Trabalhador Antônio Geraldin, localizada na avenida Jaime Pereira, na região da Rua do Porto, está ganhando uma nova estrutura para ampliar as opções de esporte, lazer e convivência em Piracicaba. As obras de remodelação seguem em ritmo avançado e prometem transformar o espaço em um ponto de encontro ainda mais atrativo para a população.

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Uma das principais novidades será a construção de três quadras de areia multiuso, preparadas para receber modalidades como beach tennis, futevôlei e vôlei de praia. Os espaços contarão com rede de regulagem e areia adequada para a prática esportiva.

Atualmente, o município possui apenas as quadras de areia do Complexo Esportivo do Parque Prezotto, utilizadas tanto pelos programas esportivos da Secretaria Municipal de Esportes quanto por atletas da cidade.

Para o atleta piracicabano Guilherme Patreze Padovani, que representou o município no futevôlei durante os Jogos Regionais e conquistou a terceira colocação nas duplas, a criação de novos espaços fortalece o acesso ao esporte.

“Uma quadra em boas condições reduz o risco de lesões e permite que iniciantes aprendam os movimentos com mais segurança e confiança. Além disso, o espaço pode se tornar um polo de inclusão social, oferecendo oportunidade para mais pessoas praticarem esporte”, destaca.

As quadras de areia já receberam o sistema de drenagem e, neste momento, estão sendo finalizadas as muretas para a instalação dos postes e telas de proteção. A próxima etapa será a colocação da areia.

Mais opções para a comunidade

Além das quadras de areia, a remodelação contempla melhorias nas quatro quadras poliesportivas do local, que já foram concretadas. As equipes trabalham na preparação para instalação das telas de proteção e dos postes de sustentação. Testes de iluminação também já estão sendo realizados.

Outro destaque do projeto será a implantação de uma pista de caminhada que irá contornar toda a extensão da área. O espaço terá piso adequado e iluminação moderna em LED, garantindo mais conforto e segurança para os usuários, inclusive durante a noite.

A área destinada ao estacionamento também já recebe marcações para o início das intervenções. Com as melhorias, a expectativa é que a Área de Lazer do Trabalhador se torne um ambiente mais completo para atividades esportivas, recreativas e de lazer para moradores de Piracicaba.

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