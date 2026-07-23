Segundo a DEIC, o esquema era comandado por integrantes do PCC e funcionava como uma verdadeira empresa do crime, com líderes, recrutadores, responsáveis pelo dinheiro, abastecedores e até adolescentes atuando na linha de frente das vendas.

Piracicaba amanheceu sob forte movimentação policial nesta quinta-feira (23). Depois de oito meses de investigação sigilosa, a Polícia Civil colocou em prática a Operação "Portela" e atingiu em cheio uma organização criminosa apontada como responsável por transformar a Comunidade Portelinha em um dos principais pontos de tráfico da cidade.

Ao amanhecer, equipes da DEIC, GOE e Força Tática cercaram imóveis nos bairros Cecap, Jupiá, Tatuapé e na Comunidade Portelinha. O resultado impressionou: duas "casas-bomba" foram estouradas e um arsenal de drogas foi retirado das ruas.

Ao todo, os policiais apreenderam 5.299 porções de entorpecentes, entre maconha, cocaína, crack, skank, haxixe dry, K2 e lança-perfume, além de oito tijolos de maconha, celulares, dinheiro e anotações da contabilidade do tráfico.

As investigações revelaram que o grupo tinha uma estrutura organizada. O homem apontado como líder, conhecido como "Riquelme", de 23 anos, saía da cidade de Piedade semanalmente para vir a Piracicaba coordenar as atividades criminosas. Uma mulher, apelidada de "Vi", era responsável por alugar imóveis utilizados para esconder drogas e alojar traficantes.