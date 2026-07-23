23 de julho de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Chuva e ventos de até 80 km/h podem atingir Piracicaba; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Will Baldine/JP
Além da possibilidade de chuva, a frente fria favorecerá o declínio das temperaturas ao longo dos dois dias
Além da possibilidade de chuva, a frente fria favorecerá o declínio das temperaturas ao longo dos dois dias

Os moradores de Piracicaba devem se preparar para uma mudança nas condições do tempo a partir desta quinta-feira (23). Após um período de dias com predomínio de tempo quente e seco, uma frente fria avançará pelo Estado de São Paulo, provocando aumento da nebulosidade, pancadas de chuva, rajadas de vento e queda nas temperaturas.

De acordo com a previsão meteorológica, o sistema atuará entre quinta-feira (23) e sexta-feira (24), alterando as condições do tempo em diversas regiões do estado, incluindo Piracicaba. Além da possibilidade de chuva, a frente fria favorecerá o declínio das temperaturas ao longo dos dois dias.

Saiba mais:

Na quinta-feira, o dia deve começar com sol entre muitas nuvens. No decorrer das horas, a chegada da frente fria aumentará a instabilidade atmosférica, criando condições para pancadas de chuva isoladas. As precipitações poderão ser acompanhadas por raios e rajadas de vento.

Na sexta-feira (24), o sistema continuará influenciando o tempo no município. A previsão indica pancadas de chuva ao longo do dia, com possibilidade de ocorrência de raios e ventos entre 60 km/h e 70 km/h.

A mudança nas condições meteorológicas ocorre após vários dias de tempo seco, cenário que predominou em Piracicaba e em outras cidades do interior paulista. Com a passagem da frente fria, a tendência é de redução das temperaturas, principalmente durante a madrugada, as primeiras horas da manhã e o período da noite.

As rajadas de vento previstas também exigem atenção da população. Em situações de maior intensidade, os ventos podem provocar queda de galhos de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica em alguns pontos da cidade. Em caso de chuva, motoristas devem redobrar os cuidados, reduzindo a velocidade e mantendo distância segura dos demais veículos, já que a combinação entre pista molhada e baixa visibilidade aumenta o risco de acidentes.

A recomendação é que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo, uma vez que a intensidade das chuvas e dos ventos pode variar conforme o deslocamento da frente fria pelo Estado de São Paulo.

Segundo os meteorologistas, a mudança no tempo deve ser percebida já na quinta-feira, com a chegada da nebulosidade e das primeiras pancadas de chuva. Na sexta-feira, o sistema continuará atuando sobre a região, mantendo o tempo instável e as temperaturas mais baixas em comparação aos dias anteriores.

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