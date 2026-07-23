De acordo com a previsão meteorológica, o sistema atuará entre quinta-feira (23) e sexta-feira (24), alterando as condições do tempo em diversas regiões do estado, incluindo Piracicaba. Além da possibilidade de chuva, a frente fria favorecerá o declínio das temperaturas ao longo dos dois dias.

Os moradores de Piracicaba devem se preparar para uma mudança nas condições do tempo a partir desta quinta-feira (23). Após um período de dias com predomínio de tempo quente e seco, uma frente fria avançará pelo Estado de São Paulo, provocando aumento da nebulosidade, pancadas de chuva, rajadas de vento e queda nas temperaturas.

Na quinta-feira, o dia deve começar com sol entre muitas nuvens. No decorrer das horas, a chegada da frente fria aumentará a instabilidade atmosférica, criando condições para pancadas de chuva isoladas. As precipitações poderão ser acompanhadas por raios e rajadas de vento.

Na sexta-feira (24), o sistema continuará influenciando o tempo no município. A previsão indica pancadas de chuva ao longo do dia, com possibilidade de ocorrência de raios e ventos entre 60 km/h e 70 km/h.

A mudança nas condições meteorológicas ocorre após vários dias de tempo seco, cenário que predominou em Piracicaba e em outras cidades do interior paulista. Com a passagem da frente fria, a tendência é de redução das temperaturas, principalmente durante a madrugada, as primeiras horas da manhã e o período da noite.