23 de julho de 2026
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NÃO RESISTIU

VÍDEO:Morre homem ferido por viga durante demolição em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhennyfer Oliveira
Renato da Silva Melo tinha 32 anos.
Renato da Silva Melo tinha 32 anos.

 Morreu o trabalhador Renato da Silva Melo, de 32 anos, que foi atingido na cabeça por uma viga durante a demolição de um imóvel no bairro Vila Rezende, em Piracicaba.

De acordo com as informações apuradas, a equipe realizava a demolição da estrutura, onde posteriormente será construída uma nova edificação. Durante o serviço, Renato fazia a retirada de uma viga quando a estrutura se desprendeu e caiu, atingindo violentamente sua cabeça.

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Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros. A vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC), mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência, e as circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

O caso causa comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho .

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