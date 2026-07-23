Morreu o trabalhador Renato da Silva Melo, de 32 anos, que foi atingido na cabeça por uma viga durante a demolição de um imóvel no bairro Vila Rezende, em Piracicaba.

De acordo com as informações apuradas, a equipe realizava a demolição da estrutura, onde posteriormente será construída uma nova edificação. Durante o serviço, Renato fazia a retirada de uma viga quando a estrutura se desprendeu e caiu, atingindo violentamente sua cabeça.

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