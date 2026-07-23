Uma paciente de 76 anos morreu após ser submetida, por engano, a um procedimento cirúrgico que havia sido indicado para outra pessoa no Hospital Beneficência Portuguesa, em Campinas (SP). O caso aconteceu no dia 8 de junho e envolve a paciente Jandira Marina Dias Braga, que estava internada para tratar uma obstrução intestinal provocada pela recidiva de um câncer de cólon.

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Segundo familiares, Jandira aguardava a definição da equipe médica sobre os próximos passos do tratamento quando foi encaminhada ao centro cirúrgico. Durante a internação, ela acabou passando por uma gastrostomia endoscópica, procedimento que não era destinado a ela.