O Projeto Guri abre, nesta segunda-feira (27), novas matrículas para aulas gratuitas de música em Piracicaba. Reconhecido como um dos maiores programas socioculturais de educação musical do Brasil, o projeto oferece vagas para crianças, adolescentes e adultos interessados em aprender um instrumento, desenvolver habilidades musicais e participar de atividades que promovem inclusão, convivência e desenvolvimento pessoal.

As inscrições serão realizadas presencialmente no polo de Piracicaba, localizado na Estação da Paulista, sempre às segundas e quartas-feiras, das 9h às 11h e das 13h30 às 16h30. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada. Caso todas sejam ocupadas, os interessados poderão integrar uma lista de espera.

Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar cópia do RG da criança ou adolescente, RG do responsável, comprovante de residência atualizado, declaração de matrícula na escola regular e uma foto 3x4. As inscrições para a Iniciação Musical para Adultos também começam na segunda-feira (27) e seguem o mesmo horário de atendimento.