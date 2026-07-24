O Projeto Guri abre, nesta segunda-feira (27), novas matrículas para aulas gratuitas de música em Piracicaba. Reconhecido como um dos maiores programas socioculturais de educação musical do Brasil, o projeto oferece vagas para crianças, adolescentes e adultos interessados em aprender um instrumento, desenvolver habilidades musicais e participar de atividades que promovem inclusão, convivência e desenvolvimento pessoal.
As inscrições serão realizadas presencialmente no polo de Piracicaba, localizado na Estação da Paulista, sempre às segundas e quartas-feiras, das 9h às 11h e das 13h30 às 16h30. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada. Caso todas sejam ocupadas, os interessados poderão integrar uma lista de espera.
Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar cópia do RG da criança ou adolescente, RG do responsável, comprovante de residência atualizado, declaração de matrícula na escola regular e uma foto 3x4. As inscrições para a Iniciação Musical para Adultos também começam na segunda-feira (27) e seguem o mesmo horário de atendimento.
VEJA MAIS:
- Você sabia que existe um Dia dos Avós? Descubra a origem da data
- Álbum da Copa: Veja como comprar figurinhas por R$ 1
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
As turmas são organizadas por faixa etária. Crianças de 6 e 7 anos participam da Iniciação Musical I, enquanto alunos de 8 e 9 anos ingressam na Iniciação Musical II. A partir dos 10 anos, os estudantes podem escolher entre cursos de instrumentos ou canto.
O polo de Piracicaba oferece aulas de Canto, Clarinete, Contrabaixo Acústico, Eufônio, Flauta Transversal, Percussão, Saxofone, Trombone, Trompete, Tuba, Viola Caipira, Viola Clássica, Violão, Violino e Violoncelo. Além das aulas práticas, os alunos matriculados em instrumentos ou canto também frequentam as disciplinas de Teoria Musical e Coral, proporcionando uma formação artística mais completa.
As aulas acontecem nos períodos da manhã e da tarde, às segundas e quartas-feiras, de acordo com a modalidade escolhida. Já a Iniciação Musical para Adultos será realizada uma vez por semana, às segundas-feiras, das 16h30 às 17h30.
Criado em 1995 pelo Governo do Estado de São Paulo, o Projeto Guri já transformou a vida de milhares de estudantes por meio da educação musical gratuita. A iniciativa alia o aprendizado de instrumentos ao desenvolvimento de valores como disciplina, trabalho em equipe, criatividade e cidadania, tornando a música uma ferramenta de inclusão e transformação social.