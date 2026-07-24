Os apaixonados por velocidade e automodelismo têm um compromisso marcado neste fim de semana em Piracicaba. Neste sábado (25) e domingo (26), a cidade recebe a 3ª etapa do Campeonato Paulista de Automodelismo Off Road, reunindo pilotos de diversas regiões do Estado de São Paulo.
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A competição será realizada na pista do Clube Piracicabano de Aeromodelismo (CPA), localizada nas proximidades do cruzamento das rodovias do Açúcar (SP-308) e Luiz de Queiroz (SP-304).
Se as condições climáticas forem favoráveis, o sábado será dedicado aos treinos livres, que acontecerão ao longo de todo o dia. O público poderá acompanhar a movimentação na pista e aproveitar a estrutura do evento, que contará com cantina oferecendo espetos, salgados, refrigerantes e cerveja.
No domingo, a programação começa às 7h, com treinos livres até as 8h. Na sequência, das 8h às 9h, serão realizadas as inscrições dos competidores, o lacre dos chassis e o briefing técnico.
A partir das 9h terão início os treinos cronometrados de cada categoria. Após o intervalo para o almoço, acontecem as finais, que definirão os campeões da terceira etapa do campeonato.
A expectativa é de um fim de semana de grandes disputas, reunindo pilotos, equipes e entusiastas do automodelismo em um ambiente marcado por técnica, velocidade e muita emoção.
O QUE É O AUTOMODELISMO?
O automodelismo off road é uma modalidade do automodelismo em que carros em miniatura, controlados por rádio, competem em pistas de terra com obstáculos, saltos, curvas e trechos irregulares, simulando corridas de veículos off-road em tamanho real.
Os carros são movidos por motores elétricos ou a combustão (geralmente nitro), podem atingir velocidades superiores a 60 km/h e exigem habilidade dos pilotos para controlar aceleração, frenagem e direção durante todo o percurso.
Em competições como o Campeonato Paulista de Automodelismo Off Road, os pilotos disputam diferentes categorias, definidas conforme o tipo de veículo, motorização e escala. As provas costumam seguir esta dinâmica:
Treinos livres para reconhecimento da pista;
Treinos cronometrados para definir o desempenho dos competidores;
Baterias classificatórias;
Finais, que decidem os vencedores da etapa.
Além da velocidade, o esporte exige preparação mecânica dos carros, ajustes de suspensão, pneus e motor, além de estratégia durante as corridas.
Apesar de serem modelos em miniatura, o automodelismo é reconhecido como um esporte técnico e competitivo, reunindo praticantes de todas as idades em campeonatos regionais, estaduais, nacionais e internacionais.