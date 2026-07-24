No domingo, a programação começa às 7h, com treinos livres até as 8h. Na sequência, das 8h às 9h, serão realizadas as inscrições dos competidores, o lacre dos chassis e o briefing técnico.

A partir das 9h terão início os treinos cronometrados de cada categoria. Após o intervalo para o almoço, acontecem as finais, que definirão os campeões da terceira etapa do campeonato.

A expectativa é de um fim de semana de grandes disputas, reunindo pilotos, equipes e entusiastas do automodelismo em um ambiente marcado por técnica, velocidade e muita emoção.