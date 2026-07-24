Um forte temporal acompanhado por rajadas de vento de aproximadamente 70 km/h provocou uma madrugada de destruição em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (24). A tempestade deixou um idoso morto, causou alagamentos, derrubou árvores, comprometeu o fornecimento de energia, água, telefonia e internet, além de provocar danos em hospitais, vias públicas e prédios. Diante da situação, o prefeito Ricardo Silva (PSD) decretou estado de emergência.

Segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a chuva intensa durou cerca de 30 minutos, mas foi suficiente para provocar uma série de ocorrências em diferentes regiões da cidade. Em apenas 20 minutos, o município registrou 24 milímetros de chuva, volume considerado muito forte. Antes do temporal, o acumulado de precipitação no mês era de apenas um milímetro.

Morte durante a madrugada

A principal ocorrência foi registrada no bairro Jardim Salgado Filho, onde um homem de 82 anos morreu após a estrutura de uma construção vizinha desabar sobre sua residência enquanto ele dormia.