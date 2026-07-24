Um forte temporal acompanhado por rajadas de vento de aproximadamente 70 km/h provocou uma madrugada de destruição em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (24). A tempestade deixou um idoso morto, causou alagamentos, derrubou árvores, comprometeu o fornecimento de energia, água, telefonia e internet, além de provocar danos em hospitais, vias públicas e prédios. Diante da situação, o prefeito Ricardo Silva (PSD) decretou estado de emergência.
Segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a chuva intensa durou cerca de 30 minutos, mas foi suficiente para provocar uma série de ocorrências em diferentes regiões da cidade. Em apenas 20 minutos, o município registrou 24 milímetros de chuva, volume considerado muito forte. Antes do temporal, o acumulado de precipitação no mês era de apenas um milímetro.
Morte durante a madrugada
A principal ocorrência foi registrada no bairro Jardim Salgado Filho, onde um homem de 82 anos morreu após a estrutura de uma construção vizinha desabar sobre sua residência enquanto ele dormia.
Outra vítima ficou ferida após o desabamento da estrutura de um centro de treinamento localizado na Avenida Antônio e Helena Zerrener. A pessoa foi socorrida com vida.
Cidade enfrenta falta de energia, água e internet
Os fortes ventos derrubaram árvores e afetaram a rede elétrica em diversos bairros. A interrupção do fornecimento de energia também prejudicou os serviços de abastecimento de água, telefonia e internet, além de causar instabilidade em emissoras de rádio.
De acordo com a CPFL Paulista, equipes da concessionária foram reforçadas com profissionais de outras regiões para acelerar o restabelecimento da energia elétrica. Os trabalhos seguem em conjunto com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.
Além de Ribeirão Preto, também houve registros de interrupção no fornecimento de energia em Dumont, Barrinha, Guariba, Santa Ernestina, Sertãozinho e Taquaritinga.
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Hospitais e serviços públicos foram afetados
A tempestade também provocou transtornos na rede de saúde. A Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas precisou interromper temporariamente o recebimento de novos pacientes.
Já o Hospital Santa Lydia passou a operar com geradores após uma árvore bloquear a rua de acesso à unidade. O prédio também registrou entrada de água devido à enxurrada, mas ninguém ficou ferido.
O Centro POP sofreu danos estruturais, com parte do telhado comprometida, e teve as atividades suspensas até nova avaliação.
Árvores caídas, semáforos apagados e vias interditadas
Diversos pontos da cidade ficaram interditados após a queda de árvores e galhos.
Entre as principais ocorrências registradas pela prefeitura estão:
- queda da fachada de um estabelecimento comercial na Avenida Caramuru;
- árvore sobre um veículo na Avenida Francisco Junqueira;
- diversas árvores caídas nas avenidas Nove de Julho e Fábio Barreto e na Praça Alto do São Bento;
- interrupção da maior parte dos semáforos;
- interdição de importantes avenidas;
- destruição de um posto de combustíveis, com bombas arrancadas pela força do vento;
- imóveis destelhados em diferentes bairros;
- veículo suspenso entre galhos de árvores em um condomínio da Vila Virgínia.
Aeroporto manteve funcionamento
Apesar da falta de energia, o Aeroporto Leite Lopes continuou operando graças ao acionamento imediato dos geradores.
Segundo a concessionária RedeVoa, dois voos da Latam com destino a Congonhas e Guarulhos sofreram atraso durante o embarque devido ao funcionamento manual do canal de inspeção. Aproximadamente 300 passageiros foram afetados, mas nenhum voo precisou ser cancelado.
Chuva também provocou estragos na região
Os reflexos do temporal atingiram outras cidades da região.
A Defesa Civil do Estado informou que a Rodovia SPA-325/322 (Avenida Bandeirantes), entre Ribeirão Preto e Sertãozinho, precisou ser interditada após a queda de uma árvore sobre a pista.
Em Dumont, houve interrupção total no fornecimento de energia elétrica e parte da estrutura de uma empresa rural desabou, sem registro de vítimas. Também foram registrados danos provocados pela chuva em Guariba e Taquaritinga.
Limpeza urbana sofre atrasos
A empresa responsável pela coleta de resíduos informou que os serviços de coleta domiciliar e seletiva poderão sofrer atrasos devido às dificuldades de circulação dos caminhões em razão dos bloqueios e dos danos provocados pelo temporal.
Enquanto isso, equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana, RP Mobi e demais secretarias municipais seguem mobilizadas para remover árvores, liberar vias, recuperar os serviços essenciais e atender as ocorrências espalhadas pela cidade.