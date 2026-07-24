O legado do compositor e maestro Ernst Mahle passou a integrar, de forma permanente, a história do Teatro Municipal Dr. Losso Netto. Na noite de quinta-feira (23), Piracicaba prestou uma homenagem ao músico com a inauguração de uma placa comemorativa, encerrando uma programação que também contou com a exibição do documentário Um Futuro a Quatro Mãos e um concerto especial da Camerata da Orquestra Sinfônica de Piracicaba (OSP).
Radicado no Brasil, Mahle teve papel fundamental na formação musical de Piracicaba, dedicando décadas à educação de instrumentistas, professores e regentes. Seu trabalho contribuiu para consolidar a cidade como uma referência na formação de músicos e permanece presente por meio de suas composições e de seus ex-alunos.
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Documentário relembra trajetória e história de amor
A programação começou com a exibição do documentário Um Futuro a Quatro Mãos, dirigido pelo jornalista César Costa e idealizado pelo músico Luis Carlos Giusti. Produzido por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), o filme retrata a trajetória de Ernst Mahle e de sua esposa, Maria Apparecida Mahle, conhecida como Cidinha, destacando a contribuição do casal para a educação musical no Brasil.
Um dos momentos mais marcantes da produção revela a origem do título do documentário. Antes de iniciarem o relacionamento, Ernst e Cidinha costumavam tocar piano a quatro mãos. Durante uma viagem do maestro à Europa, ele deixou para ela uma partitura de Mozart com um bilhete escondido, que deveria ser lido apenas após sua partida. Na mensagem estava escrito: "Para Cidinha, com votos de estima e um futuro a quatro mãos." O episódio marcou o início da história do casal, que permaneceu unido por 70 anos e teve cinco filhos.
Segundo César Costa, a ideia do documentário surgiu durante a pandemia, quando percebeu a importância de registrar a memória do compositor. O projeto levou cerca de seis anos entre sua concepção e a estreia. Representando os ex-alunos, Luis Carlos Giusti destacou que o legado de Mahle vai além da música. "O maestro dedicou sua vida às pessoas. Ensinava música, mas também convivência, respeito, paz e amor. Preservar esse legado é preservar uma parte importante da identidade cultural de Piracicaba."
Concerto e homenagem permanente
Após a exibição do documentário, a Camerata da Orquestra Sinfônica de Piracicaba, sob regência do maestro Knut Andreas, apresentou um concerto dedicado às obras de Ernst Mahle. Durante a apresentação, Andreas destacou que a orquestra mantém o compromisso de preservar e divulgar a produção do compositor. Segundo ele, além de já ter gravado um álbum com obras de Mahle, um novo registro está em preparação para ampliar o acesso de novas gerações ao seu repertório.
Ao final da cerimônia, Maria Apparecida Mahle recebeu flores em homenagem e agradeceu o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo marido em Piracicaba. "Peço que todos reconheçam o quanto Ernst trabalhou por Piracicaba. Ele era feliz fazendo o que amava e sempre acreditou na força transformadora da música", afirmou.
O evento foi encerrado com o descerramento de uma placa comemorativa no hall do Teatro Municipal Dr. Losso Netto. A homenagem, aprovada pela Câmara Municipal, transforma o espaço em um ponto permanente de memória sobre a contribuição de Ernst Mahle para a cultura piracicabana e para a música brasileira.