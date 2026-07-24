O legado do compositor e maestro Ernst Mahle passou a integrar, de forma permanente, a história do Teatro Municipal Dr. Losso Netto. Na noite de quinta-feira (23), Piracicaba prestou uma homenagem ao músico com a inauguração de uma placa comemorativa, encerrando uma programação que também contou com a exibição do documentário Um Futuro a Quatro Mãos e um concerto especial da Camerata da Orquestra Sinfônica de Piracicaba (OSP).

Radicado no Brasil, Mahle teve papel fundamental na formação musical de Piracicaba, dedicando décadas à educação de instrumentistas, professores e regentes. Seu trabalho contribuiu para consolidar a cidade como uma referência na formação de músicos e permanece presente por meio de suas composições e de seus ex-alunos.

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