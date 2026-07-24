O Dia dos Avós, celebrado em 26 de julho, é uma data dedicada a homenagear quem ajuda a construir histórias, transmitir valores e fortalecer os laços entre gerações. Embora presentes sejam uma forma de demonstrar carinho, o verdadeiro significado da comemoração está nos momentos compartilhados e nas lembranças criadas em família.

A escolha do dia tem origem na tradição cristã, que celebra Santa Ana e São Joaquim, considerados os avós de Jesus Cristo e pais de Maria. Com o passar dos anos, a data ganhou espaço em diversos países, incluindo o Brasil, tornando-se um momento especial para reconhecer a importância dos avós na formação das famílias e na preservação das tradições.

Nas famílias brasileiras, avôs e avós costumam exercer um papel que vai além do carinho. Muitos participam da criação dos netos, compartilham experiências, ajudam na rotina dos filhos e mantêm vivas histórias que atravessam gerações. Em diferentes fases da vida, são fonte de apoio, acolhimento e conselhos, tornando-se figuras essenciais no convívio familiar.