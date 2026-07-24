Um novo livro infantil escrito por um autor de Piracicaba está em busca do apoio da comunidade para se tornar realidade. O escritor e contador de histórias Evair Sousa segue com a campanha de financiamento coletivo para publicar O Menino que Contava Histórias, obra que presta homenagem à tradição oral e ao poder das histórias na formação de novos leitores. A arrecadação continua pelos próximos 27 dias na plataforma Catarse.
O projeto tem como objetivo reunir recursos para concluir as etapas de produção editorial, que incluem ilustrações, revisão, preparação, registro, impressão e publicação do livro. A proposta é envolver leitores, educadores, artistas e apoiadores da cultura na concretização da obra.
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Inspirado na força transformadora da literatura, O Menino que Contava Histórias acompanha a trajetória de um menino que descobre, por meio das histórias, um caminho para sonhar, criar e transformar o mundo ao seu redor. Além da narrativa, a obra homenageia os contadores de histórias, responsáveis por preservar memórias, estimular a imaginação e aproximar crianças e adultos do universo da leitura.
Com mais de 15 anos dedicados à formação de leitores e à valorização da tradição oral, Evair Sousa destaca que o livro nasceu do desejo de incentivar novas gerações a descobrirem o prazer da leitura e da escuta. "Escrevi O Menino que Contava Histórias como uma homenagem a todos aqueles que mantêm viva a tradição de contar histórias. Acredito que cada criança merece descobrir o poder da imaginação, da leitura e da escuta. Este livro nasceu desse sonho e do desejo de inspirar novas gerações de leitores", afirma o autor.
A publicação reúne nomes reconhecidos da literatura piracicabana. As ilustrações são assinadas pelo artista visual João Ariozo, enquanto o prefácio foi escrito por Carmem Piloto e a sinopse por Ivana Negri, ambas integrantes da Academia Piracicabana de Letras.
Segundo Evair, a participação das duas escritoras representa um reconhecimento à trajetória construída ao longo dos anos. "A Carmem Piloto e a Ivana Negri fazem parte da minha caminhada na literatura como verdadeiras madrinhas. Elas me conhecem desde pequeno, acompanharam minha trajetória como contador de histórias e escritor e sempre incentivaram e apoiaram os meus projetos. Ter as duas ao meu lado neste novo livro é uma honra e uma forma de reconhecer pessoas que acreditaram em mim desde o início da minha caminhada na literatura", destaca.
Além de viabilizar a publicação, o financiamento coletivo permitirá que a obra chegue a crianças, famílias, escolas, bibliotecas e espaços culturais, fortalecendo o acesso à literatura infantil e incentivando a formação de novos leitores.
Para o autor, cada contribuição representa mais do que um apoio financeiro. "Cada pessoa que apoia esta campanha passa a fazer parte da história deste livro. Mais do que viabilizar uma publicação, cada contribuição fortalece a cultura, incentiva a literatura infantil e ajuda a levar histórias para crianças, escolas, bibliotecas e espaços culturais", afirma.