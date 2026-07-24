A publicação reúne nomes reconhecidos da literatura piracicabana. As ilustrações são assinadas pelo artista visual João Ariozo, enquanto o prefácio foi escrito por Carmem Piloto e a sinopse por Ivana Negri, ambas integrantes da Academia Piracicabana de Letras.

Segundo Evair, a participação das duas escritoras representa um reconhecimento à trajetória construída ao longo dos anos. "A Carmem Piloto e a Ivana Negri fazem parte da minha caminhada na literatura como verdadeiras madrinhas. Elas me conhecem desde pequeno, acompanharam minha trajetória como contador de histórias e escritor e sempre incentivaram e apoiaram os meus projetos. Ter as duas ao meu lado neste novo livro é uma honra e uma forma de reconhecer pessoas que acreditaram em mim desde o início da minha caminhada na literatura", destaca.

Além de viabilizar a publicação, o financiamento coletivo permitirá que a obra chegue a crianças, famílias, escolas, bibliotecas e espaços culturais, fortalecendo o acesso à literatura infantil e incentivando a formação de novos leitores.