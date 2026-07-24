Em Piracicaba, reuniu apoiadores, militantes e simpatizantes ao trabalho que desenvolve, na última segunda-feira, dia 20 de julho, para discutir a reta final da pré-campanha em Piracicaba e na região, e também preparar o lançamento da sua candidatura no dia 22 de agosto, que acontecerá no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, às 15 horas.

Desde que foi iniciado o período da pré-campanha, Bebel tem percorrido as mais diversas regiões do Estado de São Paulo e bairros da cidade de São Paulo, dialogando com setores organizados, assim como realizado o lançamento da sua pré-campanha à reeleição em cidades como Araçatuba, Franca, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Botucatu, Caraguatatuba, Registro, sendo que nesta semana realizou plenárias nas cidades de Lorena, Avaré, enquanto que na noite de quinta-feira, 23 de agosto, a plenária foi em Amparo.

A Professora Bebel está está no seu segundo mandato, tendo sido eleita em 2018 com 87.169 e reeleita em 2022 com m 155.983, sendo a maior votação de um deputado estadual com domicílio eleitoral na cidade.