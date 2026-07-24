A deputada estadual piracicabana Professora Bebel (PT) terá seu nome confirmado para disputar um novo mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, neste sábado, 25 de julho, em convenção com a participação do presidente Lula, e do candidato a governador do Estado de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad.
Na convenção, que acontecerá em Campinas, também será confirmada as candidaturas ao Senado Federal de Simone Tebet e Marina Silva, e de Márcio França, como candidato a vice-governador, além do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que já confirmou presença. “Vai ser uma grande festa da democracia”, diz Bebel.
A Professora Bebel, que terá seu nome confirmado para disputar um novo mandato, durante lançamento da sua pré-candidatura em São Paulo
Neste período de pré-campanha, a deputada Professora Bebel já lançou sua pré-candidatura em diversas regiões do Estado, sendo que no último sábado, dia 18 de julho, foi em São Paulo, quando reuniu mais de duas mil pessoas, assim como no domingo, dia 19 de julho, na cidade de Americana.
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Em Piracicaba, reuniu apoiadores, militantes e simpatizantes ao trabalho que desenvolve, na última segunda-feira, dia 20 de julho, para discutir a reta final da pré-campanha em Piracicaba e na região, e também preparar o lançamento da sua candidatura no dia 22 de agosto, que acontecerá no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, às 15 horas.
Desde que foi iniciado o período da pré-campanha, Bebel tem percorrido as mais diversas regiões do Estado de São Paulo e bairros da cidade de São Paulo, dialogando com setores organizados, assim como realizado o lançamento da sua pré-campanha à reeleição em cidades como Araçatuba, Franca, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Botucatu, Caraguatatuba, Registro, sendo que nesta semana realizou plenárias nas cidades de Lorena, Avaré, enquanto que na noite de quinta-feira, 23 de agosto, a plenária foi em Amparo.
A Professora Bebel está está no seu segundo mandato, tendo sido eleita em 2018 com 87.169 e reeleita em 2022 com m 155.983, sendo a maior votação de um deputado estadual com domicílio eleitoral na cidade.
Na Assembleia Legislativa, defende políticas públicas voltadas à educação, saúde, a mulher, o idoso, as crianças e a juventude, assim como no combate ao racismo, ao feminicídio e a qualquer tipo de discriminação.
Para Piracicaba, já destinou e viabilizou mais de R$ 103 milhões em recursos, beneficiando a Santa Casa, Hospital dos Fornecedores de Cana, Hospital Regional, Faculdade de Odontologia, mais de 20 escolas estaduais e municipais, ambulâncias para o SAMU, a segurança do Aeroporto Pedro Morgantti, assim como entidades entre elas a Apae, Lar dos Velhinhos, Orquestra Sinfônica, e garantiu R$ 47 milhões no PAC para obras de drenagem no ribeirão do Itapeva, que devem começar em breve.
Também é autora da lei estadual que transformou Piracicaba em Município de Interesse Turístico (MIT).