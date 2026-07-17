De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), equipes da Patrulha Maria da Penha foram acionadas por volta da 1h39 para atender uma ocorrência de pedido de socorro no bairro Bosque dos Lenheiros. No local, o suspeito fugiu a pé ao perceber a chegada das viaturas, iniciando uma operação de buscas com apoio das equipes da ROMU.

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (17), em Piracicaba, após um caso de violência doméstica que terminou com uma criança ferida e internada.

Em contato com a vítima, os guardas foram informados de que, durante as agressões, o homem arremessou um copo de vidro contra a mulher. O objeto se quebrou e atingiu a cabeça do filho dela, que estava no imóvel no momento da violência.

Inicialmente, a mulher informou que seguiria para a casa de sua mãe, no bairro Mário Dedini, e registraria a ocorrência posteriormente na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). No entanto, enquanto era conduzida pela Patrulha Maria da Penha, a criança sofreu uma convulsão, sendo levada imediatamente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Rezende.

Após atendimento médico, o pediatra determinou a internação da criança devido ao seu estado clínico.