A novidade atende quem deixou a reta final da coleção para depois da competição e busca uma alternativa mais econômica para concluir o álbum. No entanto, a compra das figurinhas comuns possui um limite por consumidor.

Completar o álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 ficou mais fácil para quem ainda tem espaços em branco na coleção. Com o torneio encerrado, a Panini passou a vender figurinhas individuais por R$ 1 cada, permitindo que os colecionadores escolham exatamente os números que faltam, sem depender da sorte dos pacotes.

A venda é realizada pelo site oficial da Panini. Para fazer o pedido, o colecionador precisa informar os dados do álbum e selecionar os números desejados antes de finalizar a compra.

As figurinhas comuns podem ser adquiridas em pedidos de até 50 unidades, com o limite de cinco pedidos por pessoa. Na prática, cada consumidor consegue comprar até 250 cromos desse tipo. Já as figurinhas promocionais da Coca-Cola, que fazem parte de uma coleção complementar, podem ser adquiridas sem essa restrição.

Quem ainda prefere apostar na sorte também pode continuar comprando os tradicionais pacotes de figurinhas. A editora mantém a venda dos envelopes e reduziu o preço para R$ 5, abaixo do valor praticado durante boa parte da competição.

Vale a pena comprar por unidade?