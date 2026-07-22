Completar o álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 ficou mais fácil para quem ainda tem espaços em branco na coleção. Com o torneio encerrado, a Panini passou a vender figurinhas individuais por R$ 1 cada, permitindo que os colecionadores escolham exatamente os números que faltam, sem depender da sorte dos pacotes.
A novidade atende quem deixou a reta final da coleção para depois da competição e busca uma alternativa mais econômica para concluir o álbum. No entanto, a compra das figurinhas comuns possui um limite por consumidor.
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Escolha apenas as figurinhas que faltam
A venda é realizada pelo site oficial da Panini. Para fazer o pedido, o colecionador precisa informar os dados do álbum e selecionar os números desejados antes de finalizar a compra.
As figurinhas comuns podem ser adquiridas em pedidos de até 50 unidades, com o limite de cinco pedidos por pessoa. Na prática, cada consumidor consegue comprar até 250 cromos desse tipo. Já as figurinhas promocionais da Coca-Cola, que fazem parte de uma coleção complementar, podem ser adquiridas sem essa restrição.
Quem ainda prefere apostar na sorte também pode continuar comprando os tradicionais pacotes de figurinhas. A editora mantém a venda dos envelopes e reduziu o preço para R$ 5, abaixo do valor praticado durante boa parte da competição.
Vale a pena comprar por unidade?
Para quem está perto de completar o álbum, a compra individual costuma ser a alternativa mais vantajosa. Em vez de investir em vários pacotes com risco de receber figurinhas repetidas, o colecionador paga apenas pelos cromos que realmente precisa.
A estratégia já havia sido adotada pela Panini em edições anteriores da Copa do Mundo e voltou nesta edição como forma de facilitar a conclusão da coleção após o encerramento do torneio.
Mesmo com a definição do campeão mundial, a busca pelas últimas figurinhas continua movimentando os fãs do futebol. A venda por unidade representa a oportunidade de fechar o álbum de forma mais prática e econômica, especialmente para quem está a poucos cromos de completar a coleção.