A Zoovet possui experiência em ações semelhantes realizadas em outros municípios e instituições, entre eles Ponte Nova (MG), Rio Acima (MG), Sesc Goiás e o Condomínio Nossa Fazenda, em Esmeraldas (MG). Neste último, o manejo populacional contribuiu para a redução do número de capivaras de cerca de 200 para aproximadamente 40 animais ao longo de quatro anos de acompanhamento.

DADOS

Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), Piracicaba registrou, em 2025, três casos confirmados de febre maculosa, todos com evolução para óbito, reforçando a importância das ações permanentes de prevenção. Em 2026, até o momento, não foi registrado nenhum caso de febre maculosa em residentes em Piracicaba.

“As capivaras desempenham papel relevante na dinâmica de transmissão da febre maculosa, atuando como hospedeiros amplificadores da bactéria Rickettsia rickettsii. Após a infecção, durante um período limitado, esses animais apresentam a bactéria na corrente sanguínea em quantidade suficiente para infectar carrapatos durante a alimentação. Em seguida, desenvolvem resposta imunológica e deixam de atuar como fontes eficientes de infecção para novos carrapatos. Medidas como a esterilização e o manejo populacional contribuem para o equilíbrio da população de capivaras e para a redução do risco de transmissão da doença. Ao evitar o nascimento de novos indivíduos suscetíveis à infecção, aumenta-se gradualmente a proporção de animais imunizados no grupo, reduzindo a circulação da bactéria entre capivaras e carrapatos e, consequentemente, o risco de transmissão aos seres humanos”, explica a gerente de Vigilância em Saúde, Carina Baron.