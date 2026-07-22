Os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, responsável pelo encaminhamento às famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelo município.

Piracicaba recebe neste fim de semana a primeira edição do CaiPira Rock Fest, novo festival dedicado ao rock que reunirá atrações nacionais e bandas independentes em dois dias de programação no Engenho Central. O evento acontece no sábado (25) e no domingo (26), com entrada solidária mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível.

Os principais destaques da programação são os shows da Noturnall, uma das principais bandas do heavy metal brasileiro da atualidade, e da Plebe Rude, referência do rock nacional que segue em turnê comemorativa de sua trajetória. Também integram a programação nomes como Drenna, Helloween Universe, Apostullus, Rebel Skull, Psico Ataque, Mother Cow, Tião e os Bravos e Deb And The Mentals, reunindo diferentes estilos dentro do rock.

Além dos shows, o público contará com praça de alimentação, food trucks e estandes gastronômicos, incluindo opções de alimentação vegana. O festival também terá estrutura acessível, com áreas reservadas para pessoas com deficiência (PCD), pessoas com mobilidade reduzida e mulheres acompanhadas de crianças.

A proposta do CaiPira Rock Fest é ampliar as opções culturais em Piracicaba e fortalecer a cena do rock na região, reunindo artistas consagrados e bandas independentes em um dos principais espaços para eventos da cidade. A expectativa é atrair público de municípios vizinhos e consolidar o festival no calendário cultural regional.

Programação