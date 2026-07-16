Piracicaba prestará uma homenagem a um dos maiores nomes da música erudita ligados à história da cidade. Na próxima quinta-feira (23), às 19h30, o Teatro Municipal Dr. Losso Netto recebe uma programação especial em reconhecimento ao legado do maestro e compositor Ernst Mahle. Com entrada gratuita e solidária, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, o evento reúne apresentação musical, exibição de documentário e uma cerimônia de homenagem aberta ao público.

Promovida pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a iniciativa celebra a trajetória do músico alemão naturalizado brasileiro, cuja atuação foi decisiva para o desenvolvimento da educação musical e da cultura no município. A programação busca reunir antigos alunos, músicos, admiradores e toda a comunidade para lembrar a contribuição de Mahle à formação artística de gerações.

A noite terá início com a exibição do documentário Um Futuro a Quatro Mãos, que retrata a vida e a obra do maestro. Em seguida, a Camerata da Orquestra Sinfônica de Piracicaba fará uma apresentação sob a regência do maestro Knut Andreas. Como parte das homenagens, também será realizado o descerramento de uma placa comemorativa no hall do Teatro Municipal Dr. Losso Netto, marcando de forma permanente o reconhecimento da cidade à contribuição de Ernst Mahle para a música e para a cultura piracicabana.