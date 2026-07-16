Piracicaba prestará uma homenagem a um dos maiores nomes da música erudita ligados à história da cidade. Na próxima quinta-feira (23), às 19h30, o Teatro Municipal Dr. Losso Netto recebe uma programação especial em reconhecimento ao legado do maestro e compositor Ernst Mahle. Com entrada gratuita e solidária, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, o evento reúne apresentação musical, exibição de documentário e uma cerimônia de homenagem aberta ao público.
Promovida pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a iniciativa celebra a trajetória do músico alemão naturalizado brasileiro, cuja atuação foi decisiva para o desenvolvimento da educação musical e da cultura no município. A programação busca reunir antigos alunos, músicos, admiradores e toda a comunidade para lembrar a contribuição de Mahle à formação artística de gerações.
A noite terá início com a exibição do documentário Um Futuro a Quatro Mãos, que retrata a vida e a obra do maestro. Em seguida, a Camerata da Orquestra Sinfônica de Piracicaba fará uma apresentação sob a regência do maestro Knut Andreas. Como parte das homenagens, também será realizado o descerramento de uma placa comemorativa no hall do Teatro Municipal Dr. Losso Netto, marcando de forma permanente o reconhecimento da cidade à contribuição de Ernst Mahle para a música e para a cultura piracicabana.
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Ernst Mahle e a história musical de Piracicaba
Nascido na Alemanha, Ernst Mahle mudou-se para o Brasil ainda jovem e construiu em Piracicaba uma trajetória que o transformou em um dos mais importantes compositores e educadores musicais do país. Ao longo de décadas, dedicou-se à formação de músicos, regentes e compositores, contribuindo para consolidar a cidade como referência na educação musical.
Seu trabalho ultrapassou as salas de aula. Mahle escreveu centenas de composições para diferentes formações instrumentais e vocais, muitas delas executadas em concertos no Brasil e no exterior. Defensor do ensino da música desde a infância, deixou um legado que continua presente na formação de novos talentos e nas instituições culturais que ajudou a fortalecer.
A homenagem promovida pela Prefeitura reconhece justamente essa contribuição para a identidade cultural de Piracicaba, preservando a memória de um artista que marcou profundamente a história da música na cidade.
Como participar
A participação é gratuita e solidária. Os ingressos podem ser retirados antecipadamente pelo site da Mega Bilheteria a partir de sexta-feira (17) ou na bilheteria do Teatro Municipal Dr. Losso Netto 1 hora antes do início da programação, conforme disponibilidade. Para participar, o público deverá doar 1 quilo de alimento não perecível.
Serviço
Homenagem ao Maestro Ernst Mahle
Data: quinta-feira, 23 de julho
Horário: 19h30
Local: Teatro Municipal Dr. Losso Netto (Avenida Independência, 277 – Alto)
Entrada: gratuita e solidária, com doação de 1 kg de alimento não perecível. Os ingressos podem ser retirados pelo site da Mega Bilheteria a partir de sexta-feira (17) ou na bilheteria do Teatro Municipal Dr. Losso Netto 1 hora antes do início do evento.