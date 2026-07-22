Na manhã desta quarta-feira, (22), A Prefeitura de Piracicaba realizou uma coletiva de imprensa do lançamento da 29ª Festa da Polenta de Santa Olímpia. A coletiva teve início às 10h, na Praça Padre Jacob Stênico, no bairro Santa Olímpia.
Durante a coletiva foram apresentados os detalhes da programação da tradicional festa, que acontece de 24 a 26 de julho, reunindo gastronomia típica, atrações culturais e atividades que valorizam as tradições da imigração trentina e a história de Santa Olímpia.
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A festa terá atrações com banda italiana tradicional, grupos de dança e o canto do coral. Além destas atrações, a Festa da Polenta de Santa Olímpia contará com a presença das rainhas do evento: A rainha (Yasmin Lourenço da Conceição), a princesa (Valentina Stenico Degaspari) e a embaixatriz (Lara degasperi).
Durante a coletiva, esteve presente o Secretário de Cultura de Piracicaba, Carlos Beltrame, que disse: "É uma festa maravilhosa, né? Estamos chegando aí na 29ª edição, né? Como prefeitura, como secretaria de cultura, como secretaria de turismo, é maravilhoso a gente poder de alguma forma colaborar com essa tradição aqui do pessoal de Santa Olímpia. Tivemos agora recentemente a festa do vinho, também uma festa maravilhosa e a gente estava junto participando e agora a festa da polenta aqui em Santa Olímpia. Então pra gente, como prefeitura, é maravilhoso estar como apoiadores dessa festa, poder colaborar com essa tradição aqui da festa de Santa Olímpia".
A coletiva contou também com a presença da Secretária de Turismo de Piracicaba, Clarissa Quiararia. Clarissa destacou como o evento envolve toda a comunidade, desde crianças até idosos, preservando tradições que atraem visitantes de diversas regiões em busca de experiências autênticas. Além dessa celebração, Clarrisa comentou sobre a estratégia da prefeitura para manter um calendário diversificado de eventos que movimenta a economia durante todo o ano. "Essa abordagem integrada, que une gastronomia, lazer e hotelaria, foca tanto em atrair novos turistas quanto em fidelizá-los para futuras visitas. Assim, o conteúdo enfatiza o papel vital das festas tradicionais no fortalecimento da identidade cultural e do desenvolvimento regional", finaliza.
Luís Forte Pompermaier, um morador do bairro de Santa Olímpia atua como coordenador de dança folclórica. Ele descreveu para o JP a sua dedicação ao ensino da modalidade infantil, destacando que o grupo local é estruturado em cinco diferentes categorias por idade. Luis enfatizou a importância de preservar as tradições típicas da comunidade através de apresentações culturais realizadas em diversos locais. Além disso, o orador ressalta o espírito de colaboração comunitária necessário para organizar a celebração anual da região. Por fim, ele faz um convite entusiasmado para que o público prestigie a 29ª Festa da Polenta, que ocorre neste próximo final de semana.
Segundo a presidente da Associação dos moradores do bairro de Santa Olímpia, Aparecida Cecília Christofolletti, ela explica que a festa é uma celebração da cultura local e, em 2026, seguirá o seguinte cronograma:
Início: Dia 24, às 19h, com a missa de abertura, seguindo até a 1h com danças típicas.
Sábado: Das 11h até a 1h, com almoço e atividades durante todo o dia
Domingo: Das 9h30 às 19h, com apresentações de grupos de dança, coral, banda e comidas típicas.
Segundo a organização do evento, o público estimado para este ano será de 13 mil pessoas.
GASTRONOMIA
Fazendo jus ao nome da festa, a polenta é a base dos pratos típicos disponibilizados no evento. Ela pode ser degustada acompanhada do crauti (repolho curtido com pimenta e sal) e da cucagna (fritada de ovos com linguiça, tomate, cebola, queijo e calabresa) ou brustolada, que são as fatias da polenta assadas na chapa com queijo. O menu também tem a polentota, que é a porção da polenta servida com molho de linguiça ou frango, e a polenta frita, com queijo. Haverá, ainda, cuscuz, salsichão, doces, sorvete e vinho.
Localização e Acesso
O evento acontece na Praça Padre Jacó Stefenico, no bairro Santa Olímpia. A entrada é gratuita, sendo cobrado apenas o estacionamento por questões de segurança. O valor do estacionamento para carros é de R$30, e para motos, R$15 reais. Informações e divulgações podem ser encontradas no site da Festa da Polenta e também através do site da prefeitura.
Novidades e Representantes da Festa
Uma mudança na edição de 2026 é que, no sábado durante o dia, não haverá banda; o foco será total nas apresentações dos grupos culturais do bairro, como o coral e os grupos de dança. Sobre a escolha da Rainha e das Princesas: A escolha é anual e as candidatas se inscrevem através de grupos do bairro.
A Rainha deve ser maior de idade (a partir dos 18 anos) e a Princesa tem faixa etária até os 14 ou 15 anos. Este ano, haverá também uma Embaixatriz, uma pessoa especial que manifestou o desejo de participar. Caso haja mais de uma candidata, o bairro se reúne para realizar uma votação. As eleitas representam a festa durante os três dias, atendendo o público e tirando fotos.
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