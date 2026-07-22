A coletiva contou também com a presença da Secretária de Turismo de Piracicaba, Clarissa Quiararia. Clarissa destacou como o evento envolve toda a comunidade, desde crianças até idosos, preservando tradições que atraem visitantes de diversas regiões em busca de experiências autênticas. Além dessa celebração, Clarrisa comentou sobre a estratégia da prefeitura para manter um calendário diversificado de eventos que movimenta a economia durante todo o ano. "Essa abordagem integrada, que une gastronomia, lazer e hotelaria, foca tanto em atrair novos turistas quanto em fidelizá-los para futuras visitas. Assim, o conteúdo enfatiza o papel vital das festas tradicionais no fortalecimento da identidade cultural e do desenvolvimento regional", finaliza.

Luís Forte Pompermaier, um morador do bairro de Santa Olímpia atua como coordenador de dança folclórica. Ele descreveu para o JP a sua dedicação ao ensino da modalidade infantil, destacando que o grupo local é estruturado em cinco diferentes categorias por idade. Luis enfatizou a importância de preservar as tradições típicas da comunidade através de apresentações culturais realizadas em diversos locais. Além disso, o orador ressalta o espírito de colaboração comunitária necessário para organizar a celebração anual da região. Por fim, ele faz um convite entusiasmado para que o público prestigie a 29ª Festa da Polenta, que ocorre neste próximo final de semana.