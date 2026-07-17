Em visita ao Jornal de Piracicaba, o deputado estadual Alex Madureira (PL) oficializou sua pré-candidatura à reeleição e também apresentou um balanço detalhado de seus dois mandatos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).
Segundo o deputado, mais de R$ 100 milhões em investimentos foram destinados à Região Metropolitana de Piracicaba ao longo de seus dois mandatos, resultado da articulação junto ao Governo do Estado e da atuação como relator do orçamento paulista em três ocasiões.
Infraestrutura
Na área de infraestrutura, Madureira destacou as obras de melhoria na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), entre Piracicaba e São Pedro, e afirmou que uma das prioridades para os próximos anos é a implantação do Anel Viário do Setor Sul. O projeto prevê a ligação entre a Rodovia do Açúcar (SP-308) e a SP-127, com o objetivo de retirar o tráfego de veículos pesados de bairros como Santa Terezinha e Parque Piracicaba, reduzindo a circulação de caminhões no perímetro urbano.
O parlamentar também citou recursos destinados à pavimentação de estradas rurais, entre elas as vicinais do Canal Torto e do Godinho, utilizadas para o transporte da produção agrícola e o deslocamento de moradores da zona rural.
O "Vácuo" Político na Região
Durante a entrevista, Madureira chamou atenção para a redução da representatividade política da região na Assembleia Legislativa. Segundo ele, cidades como Americana, Limeira, Rio Claro e Botucatu deixaram de contar com deputados estaduais próprios, tornando Piracicaba um dos principais polos de interlocução com o Governo do Estado. Para o parlamentar, a ausência de representantes pode dificultar a obtenção de recursos e o encaminhamento de demandas regionais.
Educação: Medicina e Tecnologia com a Marca Unicamp
Na área da educação, o deputado voltou a defender a implantação do curso de Medicina da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em Piracicaba. De acordo com ele, o projeto prevê o início das atividades utilizando a estrutura da Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP), com expansão futura por meio da integração com a Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP), formando um complexo voltado ao ensino, pesquisa e saúde.
Causas Sociais e Gestão Plural
Madureira também destacou ações voltadas para áreas como saúde, causa animal, esporte e cultura. Segundo ele, o gabinete mantém atendimento às demandas apresentadas por prefeitos, vereadores, entidades e moradores de diferentes municípios da região, independentemente de alinhamentos partidários.
Raízes em Artemis e Inspiração Familiar
Visivelmente emocionado ao falar de sua trajetória, Madureira lembrou suas raízes no bairro de Artemis e o exemplo de sua mãe, que foi enfermeira no posto local e socorrista do SAMU. "Se estou hoje na vida pública, é por causa dela. Vi minha mãe ajudando as pessoas fora de hora, fazendo curativos em casa. Isso formou meu caráter", confidenciou o deputado, que se define como um "piracicabano raiz" nascido no Hospital dos Fornecedores de Cana.
Lançamento oficial da pré-candidatura
O lançamento oficial da pré-candidatura acontece neste sábado (18), às 9h, no Espaço Beira Rio, em Piracicaba. A expectativa é de que o evento reúna prefeitos, vereadores, lideranças políticas e apoiadores de diferentes municípios da região.