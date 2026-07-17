Em visita ao Jornal de Piracicaba, o deputado estadual Alex Madureira (PL) oficializou sua pré-candidatura à reeleição e também apresentou um balanço detalhado de seus dois mandatos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Segundo o deputado, mais de R$ 100 milhões em investimentos foram destinados à Região Metropolitana de Piracicaba ao longo de seus dois mandatos, resultado da articulação junto ao Governo do Estado e da atuação como relator do orçamento paulista em três ocasiões.

Infraestrutura

Na área de infraestrutura, Madureira destacou as obras de melhoria na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), entre Piracicaba e São Pedro, e afirmou que uma das prioridades para os próximos anos é a implantação do Anel Viário do Setor Sul. O projeto prevê a ligação entre a Rodovia do Açúcar (SP-308) e a SP-127, com o objetivo de retirar o tráfego de veículos pesados de bairros como Santa Terezinha e Parque Piracicaba, reduzindo a circulação de caminhões no perímetro urbano.