Os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos podem enfrentar uma sobretaxa de até 37,5% após a entrada em vigor de uma nova tarifa de 12,5%, aplicada pelo governo norte-americano a partir desta sexta-feira (24). A avaliação do governo brasileiro é de que a nova cobrança será somada aos 25% já incidentes sobre parte das exportações nacionais, ampliando o impacto sobre empresas e setores produtivos.

A medida foi anunciada pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) e tem como base uma investigação sobre o combate ao trabalho forçado. Embora os documentos oficiais não esclareçam se as tarifas serão cumulativas, diplomatas e representantes do setor produtivo brasileiro também trabalham com essa possibilidade.

Governo brasileiro contesta decisão

O Palácio do Planalto considera a nova tarifa injustificada e voltou a criticar a postura dos Estados Unidos. Em nota oficial divulgada após a confirmação da medida, o governo afirmou que a investigação utiliza um tema sensível, relacionado aos direitos humanos e às relações de trabalho, para justificar uma política comercial considerada protecionista.